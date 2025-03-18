聽新聞
0:00 / 0:00
北市批發市場農藥添加物殘留 銷毀破萬公斤蔬果
臺北農產公司2月監測批發市場蔬果農產品農藥殘留，共計抽驗1,009件蔬果產品，檢驗結果60件不符合規定，銷毀重量計11,626公斤，其中包含針對高風險農產品進行加強抽驗。
市場處表示，2月共計抽驗1,009件蔬果產品，主要不合格品項為辣椒、雜柑及茄子。進場果菜經抽驗不合格，臺北農產公司隨即禁止該批貨交易，並暫停當日供應人其餘供應代號之同品項蔬果拍賣，經取樣檢驗合格後始得拍賣，如檢驗不合格則報廢銷毀，同時依「臺北農產運銷股份有限公司批發市場供應人申請登記及管理要點」規定停止其供應。
市場處補充，每年12月至翌年4月是鳳梨釋迦的產節，在選擇鳳梨釋迦時，應挑選果實硬熟、外表鱗目一致、鱗溝開展且果皮無病蟲危害及嚴重損傷者，購買後之硬熟果可用報紙包覆，加速軟熟，若想放久一點，應存放於陰涼通風處，軟熟果若不立即食用，應存放於冰箱冷藏。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言