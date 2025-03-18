北市批發市場農藥添加物殘留 銷毀破萬公斤蔬果

臺北農產公司2月監測批發市場蔬果農產品農藥殘留，共計抽驗1,009件蔬果產品，檢驗結果60件不符合規定，銷毀重量計11,626公斤，其中包含針對高風險農產品進行加強抽驗。

市場處表示，2月共計抽驗1,009件蔬果產品，主要不合格品項為辣椒、雜柑及茄子。進場果菜經抽驗不合格，臺北農產公司隨即禁止該批貨交易，並暫停當日供應人其餘供應代號之同品項蔬果拍賣，經取樣檢驗合格後始得拍賣，如檢驗不合格則報廢銷毀，同時依「臺北農產運銷股份有限公司批發市場供應人申請登記及管理要點」規定停止其供應。

市場處補充，每年12月至翌年4月是鳳梨釋迦的產節，在選擇鳳梨釋迦時，應挑選果實硬熟、外表鱗目一致、鱗溝開展且果皮無病蟲危害及嚴重損傷者，購買後之硬熟果可用報紙包覆，加速軟熟，若想放久一點，應存放於陰涼通風處，軟熟果若不立即食用，應存放於冰箱冷藏。

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