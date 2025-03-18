快訊

不只「小當歸」警員…又有國小校長抖音高喊愛中國 桃市教育局要查了

以色列撕毀停火協議原因曝！加薩增至342死 內唐亞胡嗆加倍奉還

被影射是殺人兇手！金秀賢公司火大「發12頁聲明」駁：沒強迫金賽綸還債

長者掃墓扭傷腳踝 瑞芳女警暗夜深入墓仔埔救援

中央社／ 新北18日電

81歲呂姓男子昨天回雙溪區掃墓，結束後已天色昏暗，回程不慎扭傷腳踝，瑞芳警分局女警李安雯、蔡孟芳獲報深入墓地尋找，於偏僻角落發現呂男，在員警攙扶下，呂男走出墓地。

呂男昨天下午獨自搭車從台北市出發，前往雙溪區頂坪公墓打掃祭奠先祖墓地，整理完畢後發現天色已昏暗，墓地又位於墓區最深處，由於道路蜿蜒且不易行走，呂男回程時不慎扭傷腳踝。

瑞芳警分局接獲報案後，立即指派牡丹派出所所長連信昌，與雙溪分駐所女警李安雯、蔡孟芳前往尋找，李安雯表示，當時天色已暗，抵達現場後周圍環境陰森靜謐，但她心裡只有一個念頭，就是趕快找到呂男，確保呂男的安全。

蔡孟芳說，她們憑藉手電筒的光線，在墓地四處尋覓，終於在一處偏僻角落發現呂男，當時呂男因體力不支倒坐在地上，神情驚慌，她隨即安撫呂男情緒，並攙扶呂男步出墓地，交由趕到的家屬接回。家屬對警方及時救援深表感謝，並承諾會更加注意長輩狀況。

瑞芳警分局今天表示，家中若有年長者，應配戴緊急聯絡資訊，或使用具有GPS定位裝置，以降低走失風險，此外，民眾若發現疑似迷失的長者也可立即報警請求協助，避免憾事發生。

女警 瑞芳 雙溪區

延伸閱讀

宜蘭清明掃墓5大便民措施 避免塞車這6天有福園免費接駁

家族同輩剩自己 妹子嘆以後掃墓怎辦？網共鳴：到我這代可能就斷了

女童在幼兒園等不到母親接回家 清水女警安慰「姐姐幫你找媽媽」

影／一通家屬電話 台中暖女警到家幫臥床婦餵食營養品

相關新聞

清明將至！三芝30日辦春季法會 公所免費接駁至納骨堂

清明將至，三芝區春祭法會訂於3月30日上午9時至12時，在示範公墓懷恩堂舉行，因應法會人潮眾多，新北三芝區公所當日提供免...

蘆洲永平活動中心、幼兒園漏水抓不完 議員籲啟動重建

蘆洲長榮路上蘆洲幼兒園，因地處老舊建物牆壁滲水嚴重、油漆脫落，且梯間通風不良潮濕陰暗，新北市議員彭佳芸指出，除要求市府立...

中和南勢環山步道排水設施沒做好 殯葬處：持續改善

新北市長侯友宜今出席中和行動治理座談會，傾聽里長心聲。有里長提到，南勢環山步道因排水設施問題，至今尚未完工，應加速推動，...

較勁味濃！蔣萬安陳其邁沒同台 林欽榮刻意曝缺席原因

智慧城市展、淨零城市展今天登場，台北市長蔣萬安上午出席開幕，高雄市長陳其邁因赴美參訪，由副市長林欽榮代表出席。儘管蔣陳沒...

拆除大隊臥虎藏龍 他有律師資格當同事後盾

拆違章建築雖是執行公務，卻容易得罪人甚至興訟，新北市工務局拆除大隊法務科科員曾三展具律師資格，他坦言，拆除大隊「滿常被告...

新北合法塗鴉專區現金曲歌王創作 河濱公園添藝術風貌

街頭塗鴉不僅展現個人風格，也成為抒發情感的方式。新北市高灘處規畫兩處合法塗鴉專區，近期在板橋華江橋下的防洪牆上，出現已逝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。