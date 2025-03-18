蘆洲永平活動中心、幼兒園漏水抓不完 議員籲啟動重建

蘆洲長榮路上蘆洲幼兒園，因地處老舊建物牆壁滲水嚴重、油漆脫落，且梯間通風不良潮濕陰暗，新北市議員彭佳芸指出，除要求市府立即汰換燈具並緊急強化梯間防漏外，也呼籲市府應該立即啟動重建評估，以市民權益和幼兒安全優先。

彭佳芸表示，蘆洲幼兒園位處市府老舊永平市場大樓，分別有市場、幼兒園、圖書館、市民活動中心進駐一至四樓，雖曾在2018年爭取前瞻補助進行耐震補強及建物漏水維護，近幾年漏水問題又層出不窮，不僅影響四樓活動中心租借市民權益更影響二樓幼兒園學童安全，「土水怕抓漏、醫生怕治嗽」，每年不斷修補問題無法根除，呼籲市府不如啟動重建評估一勞永逸。

彭佳芸說，府前年投入2600萬進行大樓旁的永平公園廣場改造，獲得蘆洲市民一片好評，但一步之隔使用率更高的永平市場大樓，過去卻僅進行外牆拉皮，內部殘破不堪，長年漏水問題無法根治，金玉其外敗絮其中，也讓蘆洲市民及家長質疑，市府是不是只挑看的到的做，卻忽略市民及幼兒園學童的權益。

彭佳芸指出，過去爭取永平市場大樓與永平公園一起改建，市府卻只做建物補強，現在建物不堪用了又卡在廣場是新的缺乏整體效益，三樓圖書館又閉館裝修中，陷入頭痛醫頭、腳痛醫腳輪迴窘境，呼籲市府立即啟動重建評估及規畫完善中繼配套，讓使用率最高的永平活動中心、蘆洲幼兒園、永平市場、永平圖書館同步更新，保障市民安居樂業基本權益，一舉四得。

新北市教育局指出，幼兒園所在建築物為永平市場大樓，其牆面漏水問題導致梯間逢大雨即容易有積水問題。教育局於2月14日接獲本案情形後，已派員到園確認，並與該大樓管理單位市場處及共用單位協調，後續將協請併入屋頂防漏水工程作業處理。

教育局說，持續積極追蹤本案辦理情形，要求該園務必配合市場處工程改善作業，並督導該園於工程改善完成前，加強巡檢並注意園內親師生通行之安全，每日需視天氣狀況，提早到園預防梯間積水及濕滑問題，並於雨天加派人力在場協助幼生上放學，以確保幼生通行安全。