清明將至！三芝30日辦春季法會 公所免費接駁至納骨堂

清明將至，三芝區春祭法會訂於3月30日上午9時至12時，在示範公墓懷恩堂舉行，因應法會人潮眾多，新北三芝區公所當日提供免費接駁車，每10至15分鐘一班，從公所門口往返懷恩堂。此外，4月4日清明節當日，第一、二、四、五公墓將設置掃墓服務站，提供鐮刀、手套等物品，讓掃墓更便利。

三芝區公所指出，掃墓期間提供一系列便民服務，包括墓區整理、流動廁所設置、掃墓服務站、交通管制等；為減少環境污染，維護空氣品質，3月22日至4月6日期間，公墓園區不開放自行焚燒紙錢，所有紙錢將統一送至環保局淨化爐焚燒。

此外，傳統公墓於2月20日至3月21日墓區除草，為民眾提供整潔環境；3月22、23、29、30日及4月3、4日於各公墓均配置流動廁所，方便民眾使用；4月4日清明節當日，第一、二、四、五公墓將設置掃墓服務站，提供鐮刀、手套、水袋、茶水、小水桶、輕便雨衣、防蚊液及簡易急救箱等物品。

而法會會場人潮眾多、停車空間有限，公所將於法會當日提供免費接駁車，發車地點設於三芝區公所門口，每10至15分鐘一班，往返接送至懷恩堂。

三芝區長賴小萍說，春祭法會是重要的傳統儀式，而三芝區客家族群約占總人口三分之一，且客家習俗普遍在元宵節過後即開始掃墓祭祖，因此，懷恩堂於3月8日至4月6日周一不休館，並搭設戶外帳棚開放民眾前來參拜，例假日更提前至上午7時開放，提供充裕的祭祀時間以符合民眾需求。