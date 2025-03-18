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中和南勢環山步道排水設施沒做好 殯葬處：持續改善

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席中和行動治理座談會，由區長楊薏霖負責區政報告。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今出席中和行動治理座談會，由區長楊薏霖負責區政報告。記者江婉儀／攝影

新北市長侯友宜今出席中和行動治理座談會，傾聽里長心聲。有里長提到，南勢環山步道因排水設施問題，至今尚未完工，應加速推動，殯葬處表示持續改善中。侯表示，待財政收支劃分法的補助款下來，很有很多基礎建設要推動。

今天會議中，共有近百位里長到場。內南里長曾金禧提到，中和第二公墓遷葬後興建的南勢環山步道，能理解開發過程很辛苦，但工程推動進入第6年，應該早就完工，卻因排水設施問題，導致每逢豪降雨，半山腰的石公王土地公廟，易有積淹水情形發生，希望市府能夠盡快改善，儘早開放給民眾使用。

殯葬處表示，目前除了持續針對廟宇旁的滯洪池推動清淤作業外，也已針對滯洪池新設洩水孔並安裝逆止閥，以降低恆常儲水高度，並於今年3月初時，會同里長現勘，研議後續相關改善作業。

另外，也有里長提到，漳和國中羽球館拆除重建後的多功能大樓，建議提供一間共享教室，作為周遭里民日常集會，以及休閒活動空間使用。

教育局說明，本案已在今年2月與新工處簽訂代辦協議，並於委託服務設計時，提醒設計師考量里民需求設計，倘若未來民眾有使用上需求可再與學校借用。侯友宜則說，要加速進行，不要讓里民等太久。

侯友宜表示，行動治理不是只有一天，是每天要做，每年一次座談會是看做得如何，有無解決里長的各方面大小事，把里長的聲音放在心裡，才是行動治理的方向。

侯友宜說，現在萬大中和線進度百分之78，預計2027年完工通車，這對中和很重要，之前去永和行動治理，民代也希望再開一條中和光復線，這還在設計中，還有很多基礎建設要做，都需要花錢，現在也在等財劃法通過，看中央給多少錢，很多里長在等公園改造汙水水下水道，該做就趕快做，尤其中和是市區，沒錢要想辦法找錢。

新北市長侯友宜今出席中和行動治理座談會。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今出席中和行動治理座談會。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今出席中和行動治理座談會。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今出席中和行動治理座談會。記者江婉儀／攝影

中和 侯友宜 設計師

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