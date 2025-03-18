較勁味濃！蔣萬安陳其邁沒同台 林欽榮刻意曝缺席原因

智慧城市展、淨零城市展今天登場，台北市長蔣萬安上午出席開幕，高雄市長陳其邁因赴美參訪，由副市長林欽榮代表出席。儘管蔣陳沒同台，但林欽榮致詞時，刻意提及陳其邁目前人正在美國參訪，與NVIDIA總部人員討論高雄市政府正在做的，較勁意味濃。

林欽榮今天致詞表示，這場開幕活動，原本是要由市長陳其邁出席，不過目前陳其邁市長人正在美國參訪，正在跟NVIDIA總部的人員討論高雄市政府正在做的計畫，「誠如蔣萬安市長說的AI非常重要。」

林欽榮說，高雄市政府的AI應用，早在半年前就在跟NVIDIA合作，推動高雄智慧燈塔計畫，從今年開始，高雄市政府因為應用AI稱為智慧城市2.0版，為台灣打造第一個生成式的AI平台。

不過台北市長蔣萬安也不輸陣，蔣萬安致詞時表示，台北市正在推動智慧城市，有兩顆非常重要的引擎，並且在各項施政推動也結合人工智慧技術，已經提出有AI應用三箭，去年十月，北市府更率全國之先，是目前唯一訂有使用人工智慧作業指引的城市，不僅有明確流程、標準規範，也讓市府公務員可以大膽應用人工智慧在市政推動，也會確保個人隱私、避免不當言論等，會有嚴格規範。

蔣萬安更舉目前台北市AI應用市政的實力，包括1999就已結合AI，當今天民眾打1999語音就會馬上轉為文字，同一時間也可以將相關資訊即刻回腐，大幅縮短時間，更能精準回覆民眾。

另外，蔣也提到，台北市也將AI融入社福，北市府即將推出青少年的情緒憂鬱的協助方案，未來青少年可以上網站聊天，市府透過AI技術引導適當資訊，社工也可以就個案後續輔導。

至於北市防災部分，消防局也結合AI技術，過去民眾打電話求助，過去消防隊需要花一段時間詢問分析現場的情況，決定要派多少消防隊員，要攜帶什麼裝備？不過現在馬上可以分析出來，需要多少人力，派哪一個小隊？即刻派遣大幅縮短黃金救援時間。