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拆除大隊臥虎藏龍 他有律師資格當同事後盾

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市拆除大隊法務科科員曾三展說，依法行事卻要遭受攻擊甚至上法院，相當委屈。圖／曾三展提供
新北市拆除大隊法務科科員曾三展說，依法行事卻要遭受攻擊甚至上法院，相當委屈。圖／曾三展提供

拆違章建築雖是執行公務，卻容易得罪人甚至興訟，新北市工務局拆除大隊法務科科員曾三展具律師資格，他坦言，拆除大隊「滿常被告」，他負責協助第一線的「戰士」在法庭上捍衛執法正當性。

現年40歲的曾三展，在2014年同時考上律師與公務員，當時正值律師市場競爭激烈，他選擇進入公部門，成為新北市工務局一員，拆除大隊則是他的第一份工作。

曾三展回憶，當時剛踏入社會，對拆除業務感到些許擔憂，但年輕時總覺得該衝一衝、試試看，沒想到一待就是十多年，見證這個單位的辛勞與困難。

在拆除大隊的法務科，他主要工作是處理與拆除相關的民事訴訟及國賠案件，較少親自參與拆除行動。

面對層出不窮的訴訟，曾三展的專業背景發揮了關鍵作用，他說，拆除違建是依法行政，部分法官對第一線較陌生，對現場情況較難體會，因此會問很多細節，有時公務員較難精確回答，可能在第一審判敗訴。

曾三展也說，有些案件因法令適用範圍、建築年限問題較為模糊，確實會遇到舉證困難狀況，導致拆除單位敗訴，「還好那件案子當時還沒執行，否則影響會更大。」

拆除大隊人員面對的困境，不只是被住戶敵視，執行過程稍有爭議就可能被提告。例如，有些違建處於較私人的空間，同仁現場勘查時可能未注意到自己已走進室內，結果違建人就提告。

曾三展解釋，這類案件通常法官也會認同是在執行公權力，但過程中仍要頻繁往返警局作筆錄或上法院，對第一線同仁來說是極大的心理壓力。

「有時候看到起訴書的理由，真的讓人難以接受，前線真的很辛苦，執法卻還要一直跑法院，需要更多鼓勵與支持。」曾三展表示，拆除大隊的同仁在業務屬性上與違建人處於對立面，執行拆除的過程中，不僅會遭遇民眾情緒性的謾罵，有時甚至會被威脅或恐嚇，讓不少人感到挫折。

他形容，拆除大隊同仁處境像是「在前線衝鋒的戰士」，他則是「後方提供支援的法師」，希望透過專業法律知識，為同仁提供保障，讓他們在執行公務時不會因法律問題而擔憂。

拆除違建的困難不只是現場執行，相關法規的適用也存在盲點。曾三展指出，建築法的適用範圍與生效時間，對某些較舊的建築違建案來說，仍存在灰色地帶。例如，某些建築物是在都市計畫發布前興建，法令尚未生效，這類案件要舉證違法性就更困難，也可能導致判決對拆除隊不利。

拆除大隊副總工程司林奕佐也表示，過去拆除隊的成員大多具備土木或建築背景，對於法律相關問題較不熟悉，遇到訴訟時往往感到棘手、心累，單位內有獨立的法務科，能讓同仁執行公務更有後盾。

新北市拆除大隊法務科科員曾三展是羽球高手。圖／曾三展提供
新北市拆除大隊法務科科員曾三展是羽球高手。圖／曾三展提供

建築 違建

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