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新北合法塗鴉專區現金曲歌王創作 河濱公園添藝術風貌

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
華江橋下塗鴉專區 街頭藝術家努力展現創意。圖／新北市高灘處提供
華江橋下塗鴉專區 街頭藝術家努力展現創意。圖／新北市高灘處提供

街頭塗鴉不僅展現個人風格，也成為抒發情感的方式。新北市高灘處規畫兩處合法塗鴉專區，近期在板橋華江橋下的防洪牆上，出現已逝金曲歌王方大同的塗鴉創作，吸引民眾駐足欣賞，為河濱公園增添話題與色彩。

高灘處近年致力於活化公共空間，考量到許多防洪牆原本給人冰冷、生硬的印象，便規劃特定區域作為合法塗鴉場地，提供創作者發揮的平台，同時降低市區違規塗鴉的情形。目前開放的區域包括華江橋下方長約70公尺、高5公尺的防洪牆，以及永和區博愛陸橋下方約100公尺的防洪牆，讓民眾能自由揮灑創意。

高灘處長黃裕斌表示，設置塗鴉專區除給予藝術家發表作品的空間，也讓河濱公園更具特色。不少作品充滿故事性與創意，甚至形成話題，吸引更多人關注。他強調，對於具藝術價值或受到關注的塗鴉作品，高灘處不會主動清除，而是尊重創作者的理念，由對方自行決定去留。

針對維護管理，黃裕斌補充，高灘處已在塗鴉專區設置「新北街頭藝術專區」立牌，提醒創作者遵守規範，維持周邊環境整潔，並避免塗鴉範圍超出公告區域。此外，若發現不雅文字或涉及人身攻擊的內容，仍會立即清除，以維護市容美觀。

華江橋下塗鴉專區出現已逝歌手方大同藝術創作。圖／新北市高灘處提供
華江橋下塗鴉專區出現已逝歌手方大同藝術創作。圖／新北市高灘處提供
堤防空間設置塗鴉專區 讓喜愛創作的藝術家有個揮灑空間。圖／新北市高灘處提供
堤防空間設置塗鴉專區 讓喜愛創作的藝術家有個揮灑空間。圖／新北市高灘處提供
河濱公園2處塗鴉專區不定期會有藝術家更新作品。圖／新北市高灘處提供
河濱公園2處塗鴉專區不定期會有藝術家更新作品。圖／新北市高灘處提供
防洪牆上繽紛創作成為藝術與水岸風貌結合的典範。圖／新北市高灘處提供
防洪牆上繽紛創作成為藝術與水岸風貌結合的典範。圖／新北市高灘處提供

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