新莊中港河廊光雕展 打卡享獨咖啡快閃優惠

新北市水利局在新莊中港河廊光雕展，吸引不少民眾去散步享受浪漫，本月19日至23日有「小周末小確幸」快閃活動，讓民眾在燈景時，也能享受溫暖香醇的咖啡時光。

水利局長宋德仁說，中港河廊位於新莊中原路與中華路二段交叉口，市府積極活化該區域，以「中港大排中繼休憩站」為概念，透過招商引進獨咖啡自家烘焙坊進駐，提供民眾賞燈時的休憩空間。

今年光雕展自2月26日開展以來，吸引不少遊客觀賞，尤其是高達5米的「光之女神」主題燈飾更是現場焦點。新北黃姓市民說，幸福路到昌盛街一帶的燈飾，營造出如夢似幻的鎏金隧道效果，現場觀賞非常震撼，是一場兼具視覺與心靈的享受。