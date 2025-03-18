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新莊中港河廊光雕展 打卡享獨咖啡快閃優惠

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
今年中港光雕非常適合拍照，不論是拱門隧道、星空倒影，還是巨大的燈飾裝置，都能拍出漂亮的網美照，吸引了許多攝影愛好者與網紅前來取景。圖／新北市水利局提供
今年中港光雕非常適合拍照，不論是拱門隧道、星空倒影，還是巨大的燈飾裝置，都能拍出漂亮的網美照，吸引了許多攝影愛好者與網紅前來取景。圖／新北市水利局提供

新北市水利局在新莊中港河廊光雕展，吸引不少民眾去散步享受浪漫，本月19日至23日有「小周末小確幸」快閃活動，讓民眾在燈景時，也能享受溫暖香醇的咖啡時光。

水利局長宋德仁說，中港河廊位於新莊中原路與中華路二段交叉口，市府積極活化該區域，以「中港大排中繼休憩站」為概念，透過招商引進獨咖啡自家烘焙坊進駐，提供民眾賞燈時的休憩空間。

今年光雕展自2月26日開展以來，吸引不少遊客觀賞，尤其是高達5米的「光之女神」主題燈飾更是現場焦點。新北黃姓市民說，幸福路到昌盛街一帶的燈飾，營造出如夢似幻的鎏金隧道效果，現場觀賞非常震撼，是一場兼具視覺與心靈的享受。

為了讓更多人參與光雕展，水利局與獨咖啡攜手推出快閃活動，3月19日至3月23日，在光雕展現場拍照或錄影片上傳至個人社群平台，可至獨咖啡門市（新北市新莊區中原路191號）領取一日堅果包，每日限量100包，一人限領一份，送完為止。此外，光雕展期間，獨咖啡也推出美式、拿鐵外帶第二杯半價優惠，讓民眾在欣賞浪漫燈景的同時，也能享受溫暖香醇的咖啡時光。

光之女神引領璀璨光雕，獨咖啡加碼快閃活動3月19日起。圖／新北市水利局提供
光之女神引領璀璨光雕，獨咖啡加碼快閃活動3月19日起。圖／新北市水利局提供
獨咖啡自家烘焙坊店內以文青懷舊簡約風，門面以深色舊窗鑲嵌進現代建築中。圖／新北市水利局提供
獨咖啡自家烘焙坊店內以文青懷舊簡約風，門面以深色舊窗鑲嵌進現代建築中。圖／新北市水利局提供
咖啡館為活化空間，以中港大排中繼休憩站為主訴求。圖／新北市水利局提供
咖啡館為活化空間，以中港大排中繼休憩站為主訴求。圖／新北市水利局提供
在光雕河廊拍照或錄影片上傳至個人社交網路平台，可於當日下午6點至8點領取1日堅果包，每日限量100份。圖／新北市水利局提供
在光雕河廊拍照或錄影片上傳至個人社交網路平台，可於當日下午6點至8點領取1日堅果包，每日限量100份。圖／新北市水利局提供
獨咖啡自家烘焙坊推出美式、拿鐵，外帶第二杯半價。圖／新北市水利局提供
獨咖啡自家烘焙坊推出美式、拿鐵，外帶第二杯半價。圖／新北市水利局提供

咖啡 水利局

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