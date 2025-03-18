觀世音菩薩誕辰 侯友宜赴板橋祈福贈四字匾額

今農曆2月19日觀音菩薩生日，新北市長侯友宜赴板橋接雲寺、接源堂參拜，祝觀世音菩薩聖誕千秋。侯友宜致贈「慈光普照」匾額給接源堂，感謝廟方對於新北市弱勢關懷付出與努力。

侯友宜表示，今日除了向觀音祝壽，也希望觀音保佑新北市政順利、醫療服務更好，以及市民平安都賺錢。致詞中他強調台灣是個大家庭，大家應不分你我，而是一起努力打拼。

侯友宜說接源堂一樓供奉媽祖，二樓供奉觀世音，兩位神明都是自己從小祭拜的，有讓自己回到家鄉的感覺。並致贈題慈光普照匾額給廟方，象徵觀世音菩薩慈悲救世精神，能夠如同陽光般照亮在新北市每一個角落。