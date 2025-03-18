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觀世音菩薩誕辰 侯友宜赴板橋祈福贈四字匾額
今農曆2月19日觀音菩薩生日，新北市長侯友宜赴板橋接雲寺、接源堂參拜，祝觀世音菩薩聖誕千秋。侯友宜致贈「慈光普照」匾額給接源堂，感謝廟方對於新北市弱勢關懷付出與努力。
侯友宜表示，今日除了向觀音祝壽，也希望觀音保佑新北市政順利、醫療服務更好，以及市民平安都賺錢。致詞中他強調台灣是個大家庭，大家應不分你我，而是一起努力打拼。
侯友宜說接源堂一樓供奉媽祖，二樓供奉觀世音，兩位神明都是自己從小祭拜的，有讓自己回到家鄉的感覺。並致贈題慈光普照匾額給廟方，象徵觀世音菩薩慈悲救世精神，能夠如同陽光般照亮在新北市每一個角落。
民政局表示，板橋接雲寺為新北祈福列車「增產報國路」的合作宗教團體之一，已於3月14日開放打卡集章，歡迎民眾來此參拜、集章與拍照，並至官方臉書完成指定任務，就有機會獲得限量文創品。
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