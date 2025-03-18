獨／真心要蓋新北大巨蛋 侯友宜4月赴東京考察巨蛋

新北大巨蛋如火如荼規畫中，傳出新北市長4月中旬將前往東京考察，首要考察目標就是東京巨蛋，希望作為新北市未來建設大巨蛋參考。新北市府今天證實，侯友宜市長配合議會出訪規畫，將與議長及議員一同拜會友好城市、考察日本東京大巨蛋和長照設施。

新北市長侯友宜宣布啟動新北大巨蛋選址評估，由副市長劉和然主責，目標是希望建造可容納5萬人的新北大巨蛋，初步納入6處評估地點，分別為板樹體育館、樹林大柑園、樹林機五南側、土城看守所、三峽麥仔園及淡海二期，地點各有擁護。

市府預計希望在半年內凝聚共識，從6個場址中聚焦1或2個地點，再進一步的評估討論，預期於今年底前定案。

市府規畫大巨蛋參考對象就是以日本東京巨蛋、札幌巨蛋、福岡巨蛋等，其中東京巨蛋棒球座位容納人數4萬3500人、演唱會55000人，被視作最重要參考指標之一。

台中目前也正規畫大巨蛋，台中市長盧秀燕日前也赴東京巨蛋取經，據了解，新北市議會議長蔣根煌將在4月11日率領議會成員前往東京考察8日，除前往東京巨蛋考察，也會前往新北姐妹市神奈川等地交流。

蔣根煌此次行程邀請侯友宜前往，侯市府已確定參加，除了侯友宜，還有副祕書長柯慶忠與體育局長洪玉玲等人，不過侯友宜視察行程只有5天，未全程參與議會行程。

新北市府今天證實，侯友宜市長配合議會出訪規畫，將與議長及議員一同拜會友好城市、考察日本東京大巨蛋和長照設施。

新北市議員廖宜琨認為，交通問題是新北大巨蛋最需要考量因素，他認為，大柑園都市計畫腹地有621公頃，土地足夠做大巨蛋設置的周邊停車場等必要設施，加上樹林有高速公路、台65線、捷運樹林線，大漢溪兩旁還有堤外道路，以交通及腹地而言大柑園是最佳選址。

不過新北市議員陳偉杰認為，雙北大巨蛋應該要做出區隔，淡海二期有山、河、海等多項觀光資源，加上淡江大橋通車後，有跨橋煙火，搭配台北港、八里遊艇碼頭等，可以推出二天一夜以上的觀光配套，才不會跟台北大巨蛋強碰，否則其他5個地點跟台北大巨蛋太過相近。