新北拆違建多間套房 屋主輕生 拆除大隊坦言壓力大

拆除違建，往往得到的不是掌聲，而是住戶的怨恨、謾罵，甚至是司法單位的傳票。新北市工務局拆除大隊長年承受極大壓力，被視為「最難待的單位之一」，人力難補齊，即便錄取公職，也有不少人寧可放棄資格，不願進來。

新北市工務局長馮兆麟表示，目前新北市列管的違章建築超過10萬件，若無立即影響公共安全或交通，通常會列管但不會優先排拆。若是影響到民眾的安全及阻礙交通，或是賭場、製毒工廠、八大行業等違建，一旦被舉報，並取得公安小組共識，會立即執行拆除。

新北市拆除大隊副總工程司林奕佐坦言，第一線執行拆除案時，面對民眾的反應、情緒是最困難的部分，「對屋主來說，被拆屋是很大的衝擊，很多人情緒激動，難免會遭到責難。」他指出，一般民宅違建，通常會經過多次溝通協調，讓屋主理解拆除的必要性，也會給民眾一點緩衝時間。

拆除違建帶來的不只是衝突，有時甚至發生悲劇，也是拆大成員內心的壓力來源。林奕佐回憶，曾有一名屋主因違建遭拆除而承受巨大打擊，最終選擇輕生。該屋主經營多間套房，違建被查獲後，拆除大隊依法要求他改善，然而拆除對當事人生計影響甚大，而萌生灰色念頭。

「我們內部都很自責，畢竟沒有人希望看到這樣的結果。」林奕佐坦言，拆除違建對許多屋主來說是沉重的打擊，拆除大隊只是依法執行公務，本意也是為了公共安全，讓他們在自責與職責之間陷入矛盾。

他也不禁思考，若是能再多給屋主一點時間消化，是不是就不會發生這樣的事？但拆除作業有時必須按照時程進行，這樣的掙扎，也成為拆除隊員內心難以解開的結。

新北市違建數量龐大，有超過14萬件列管違章建築，許多是數十年來累積的舊案，加上拆除量能有限，必須分出輕重緩急，林奕佐表示，拆除大隊會優先處理影響公共安全、交通的違建，包含擋住消防通道、違規加蓋導致結構不穩的建築，或涉及違法行為的場所。

馮兆麟解釋，拆除前後有優先順序表，若是嚴重影響公共安全的違建，公安小組審核後會優先排拆。部分拆除後的空間，也可能規畫為停車場、公園等公共設施。

拆違建耗人力、耗成本，林奕佐認為，拆違建不應該由政府花公帑埋單，「民眾花錢蓋的違建，卻用公帑來拆除，這不合理。」他認為，應改以罰款機制，讓屋主自行拆除，地方也多次向中央反映此問題，但修法困難，至今仍難推進。

林奕佐直言，違建問題經長年累積，拆除作業不可能一蹴可幾，拆除大隊雖然要承受很多「負能量」，吃力不討好，卻攸關市容及建築安全，「我們只是依法執行，希望外界能夠理解。」

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