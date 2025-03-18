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護理師跨科支援惹議 游淑慧諷衛福部「何不食肉糜？」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員游淑慧。（本報資料照片）
台北市議員游淑慧。（本報資料照片）

衛福部與醫療工會日前開會討論擬整合護理師「跨科支援」指引，引發護師工會不滿，認為變相加重負擔。國民黨議員游淑慧批衛福部長邱泰源，這等同是「何不食肉糜」，「急診科護理人員不夠，怎麼不從別科跨科支援？」

游淑慧也質疑衛福部次長林靜儀曾說出「呵呵...所以你的小腦袋...」，游淑慧說，說出這樣的話就像慈禧太后頤指氣使，「你那個小腦袋」這樣的話是「我說了算？」

游淑慧在政論節目中質疑，疫情那幾年到疫情過後，其實台灣的第一線護理人員大量流失，且是不分科別地大量流失，不僅是急診室，各科都缺，任何醫院其實都在關床中，關床原因不是沒病床，而是護理人員不夠，明明有病床只好關床，不只有急診室的護理人員不夠，是每個科的護理人員都不夠。

游淑慧也問衛福部，「你是不知道醫院的實際狀況嗎？請問你是要從哪一科要調人去支援？」難怪醫護人員要反彈，「自己的事都做不完，還要調我去急診支援？」難怪醫護人員都要跳腳。游批，這就是「何不食肉糜」，大家都沒有東西吃，晉惠帝竟說出「沒飯吃，就吃肉，不好意思，什麼都沒有得吃」，因為每一個科都在缺人，護理人員自己在本科已經精疲力盡，還要被官員隨便一個指令一下，「我們要去完全陌生的科、急診室支援？」出現醫療疏失，算誰的？

游淑慧 疫情 衛福部

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