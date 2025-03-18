缺工物料漲 新北水利局工程頻流標

台灣重大交通建設，連接新北市淡水與八里的淡江大橋工程，目前進度來到77%，力拼明年三月前通車，而這座橋梁設計工程浩大，日前桃園市結構工程技師公會，由理事長率團進行一整天的參訪行程，並且來到位在八里的淡江大橋願景館，以及實地到工程現場八里端還有淡水端聽取工程簡報，公會也希望透過交流，可以學習到更多。

2025-03-17 22:09