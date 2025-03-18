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缺工物料漲 新北水利局工程頻流標

聯合報／ 記者張策／新北報導

新北市近年積極推動汙水下水道接管、抽水站增建及排水設施工程，工程流標卻成常態，市長侯友宜昨視察林口水資源回收中心二期擴建工程，該工程經7次流標才決標，一度遭審計部指進度落後。

新北水利局副局長林炎昌直言，汙水下水道工程如三鶯二期10標、12標都經8次流標才決標，土城抽水站增建及塔寮坑溪南側低地排水設施也8次流標，第9次才決標，經過這些波折，之後的汙水工程標案預算單價都調高很多，發包才逐漸順利。

其中，林口水資源回收中心二期擴建工程流標7次才決標，遭審計部指進度落後。林炎昌說，招標時受疫情及烏俄戰爭影響，人工、營建物料價格大幅波動，調整預算後，2022年7月順利決標，今年1月完工，每日汙水處理量提升至4.6萬噸。

水利局長宋德仁說，淡水水資源回收中心擴建計畫已送中央審核，新店、塭仔圳、蘆北及樹林等亦規畫中。

水資源 資源回收

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