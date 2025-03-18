汙水接管率 北市冠6都 桃園居末

國土署統計到今年2月底，六都汙水接管普及率以北市88.40%最高，新北71.48%居次，高雄50.75%排第三，台南28.87%、台中27.12%、桃園26.75%，皆未達3成。地下管線錯綜複雜，交通影響、違建阻礙都是拚接管的挑戰。

新北目前接管124萬戶，是全台唯一接管數破百萬城市，市長侯友宜希望任內能衝上130萬戶接管，任期剩1年多，還差6萬戶才能達陣，正與時間賽跑。

桃園市汙水接管率26.75%，六都敬陪末座。水務局長劉振宇說，主要為起步較晚，尤其南區的中壢汙水下水道系統及埔頂汙水下水道系統，升格直轄市前以BOT案推動，因地上權塗銷爭議訴訟，耽誤10年，近年已解決並加速興建，目前每年新增接管戶數是六都最高。

近5年6都汙水管接管進度 製表／地方社會中心記者 圖／聯合報提供

台中去年設籍戶數增4.8萬多戶，居六都第一，實際接管2萬多戶，居六都第三。水利局說，因設籍戶數成長多，較難顯現接管成效。

台中市長盧秀燕說，汙水接管有的要大興土木，費用從數萬到數十萬元不等，幸好有里長幫忙宣導，民眾才從抗拒到逐漸接受。議員陳雅慧說，汙水接管工程需貫穿屋內，有老屋擔心影響結構，加上改管費用動輒2、30萬元，也影響接管意願。

台南市水利局說，雙北及高雄早在2、30年前便推動，六都起跑點不同，台南建物透天厝居多，相較雙北都會區整棟公寓大樓接管，台南戶棟比偏低，居住密度六都最低，每戶接管成本高。

高雄市近年平均每年新增接管2萬戶，也攜手工務局辦理強制拆除作業，依法公告下水道可使用地區，6個月內不與下水道連接使用將處1萬至10萬元不等罰鍰。

北市最早推動汙水管接管，尚未接管戶多是施工較棘手對象。北市仍持續推進，每年訂1萬戶接管數，目標2026年達96.5萬戶，接管率衝上9成。

中央大學環境工程研究所教授莊順興指出，汙水下水道是先進城市指標，許多民眾未意識到重要性，影響接管意願，政府要加強宣導。