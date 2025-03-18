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北市補助新設長照床 首家將送件

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

高齡化社會來臨，北市府布建長照床位，去年起補助私立業者布建或擴充最高補助2400萬元，推動以來成效有限，去年申請數竟掛零。衛生局坦言，受限地價、租金及長照人力成本高等問題，加上籌備前資料繁瑣，所需時間冗長，正簡化流程。

北市社區銀髮族長照協會理事長蔡淑芬表示，北市地價、房租高，若長照機構量能小，無法分攤固定成本，業者想要進駐，至少要有一定規模，加上可用的土地不多，也沒有比照新北市工業區也可以開辦，都是北市私立長照機構申請布建少的主因。

北市府去年訂定「補助私立住宿長照機構要點」，鼓勵業者布建或擴充長照床位，新設立每床最高補助24萬元，每家機構補助床數最高100床，不過去年編列1800萬元，去年至今僅3家私立住宿式長照機構，未新增業者，無人申請補助。

衛生局長照科長林柳吟說，去年原有2家法人有意申請，籌設、資料準備等，通常要花1至1.5年，該2家業者又剛好經歷董事會改選等內部程序，籌備時間拉更長，去年才無人申請。其中1家日前已提交籌備資訊，床數約100床規模，最快今年審核通過。

議員李明賢指出，長照政策是市長蔣萬安選前承諾之一，補助不應「看得到，吃不到」，市府應研究申請補助哪些環節出了問題，才導致不願申請，應從制度面改善。

北市府 衛生局 長照

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