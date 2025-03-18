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大巨蛋演唱會 共振符合規範遭質疑

聯合報／ 記者邱書昱洪子凱／台北報導
台北大巨蛋演唱會的共振問題，引起周邊里民不滿。本報資料照片
台北大巨蛋演唱會的共振問題，引起周邊里民不滿。本報資料照片

去年天后張惠妹大巨蛋演唱會，嗨唱跳動等共振問題，讓周邊里民苦不堪言。議員質疑，依環評大巨蛋1年只須監測4天，也沒指定須在演唱會時監測，不排除提案要求持續監測，並於民宅裝監測儀器。體育局回應，將會要求遠雄加強監測並納入評鑑。

議員許淑華也說，大巨蛋分潤不合理，以去年張惠妹演唱會為例，5天演唱會門票22億元，遠雄抽成10％賺2億元，市府卻只抽成0.6％、1320萬元，分潤比率偏低。體育局說，待大巨蛋整體園區全區營運後，視整體年度營收狀況，進一步評估。

演唱會經濟正夯，許淑華表示，今年度預算審查時，她就質詢演唱會導致附近住家發生震動，住戶也擔憂影響鄰近古蹟，要求遠雄應於演唱會期間定點測試，遠雄對外回覆都稱合乎規範，要求提供相關監測數據，卻又不提供。

體育局強調，遠雄巨蛋公司有管理維護大巨蛋場館之責，對於里民質疑的共振問題，已行文要求遠雄，演唱會活動期間，需要監測場館周邊外部振動及影響，並定期進行結構安全檢測，將納入營運績效評估考核。

大巨蛋旁的新仁里長吳建德提到，去年張惠妹開唱，因過於倉促，沒有邀里長出席審查會議，近日韓星泰妍開唱，他有參與演唱會前的大型群聚計畫，會中也有表達高強度演唱會必須要有配套措施。

遠雄表示，依客觀結構認證與工程檢測數據，大巨蛋的體育館結構及共振數據都合乎規範，主管機關若對於表演內容型態有建議規範，會再與主辦方研議。

至於是否會影響松菸鍋爐房煙囪結構？文化局說，依文資審查結論，遠雄後續仍應持續就松山文創園區古蹟建物進行監測，持續至台北大巨蛋使用執照取得後1年，定期提供相關監測數據給文化局、體育局等單位。

大巨蛋 演唱會 體育館

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