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新北平溪紫東社區設水力發電 綠色能源又減碳

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
平溪東勢里雨量豐沛，設置水力發電不但環保還能減碳。 圖／觀天下有線電視提供
平溪東勢里雨量豐沛，設置水力發電不但環保還能減碳。 圖／觀天下有線電視提供

水力發電是利用水的高低差產生的衝擊力帶動下來產生電力，平溪區東勢里的東勢國小近日就興建小型水力發電設施，設置位置在東勢國小下方的流域，因為火燒寮雨量豐沛，很適合做小型水力發電，因此從去年三月就開始規劃，現在設置完成後，水力發電一個月的發電量約占總用電量的一半，讓東勢國小生態園區都因此受惠。

紫東社區發展協會理事長李明宏說，經評估後，東勢國小下方的河川流域，很適合做小型水力發電設施，再加上這裡的雨量幾乎都是全台之冠，所以水量充沛，感謝市府農業局挹注經費，協助施作這座小型的水力發電設施。

紫東社區發展協會總幹事潘俊青就說，目前這座小型水力發電設施，每天可提供約40度電，一個月有將近1200度的電，那對於社區用電量大概可以補足將近一半左右，所以其實是很划算的。且一度電可以減少500公克的碳排放量，一個月就可以減少600公斤的碳排放量，雖然不多，但對於環保永續還有綠能減碳，社區也是盡自己一份心力。

平溪 碳排放 雨量

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