新北平溪東勢里聯外道路崩塌 區公所進行搶修中

平溪區東勢里的三鄰聯外道路，因去年豪大雨沖刷導致下邊坡路基崩塌，目前平溪區公所正在進行搶災工程，今(17)日平溪區長李天民與東勢里長李明宏就到現場視察目前工程進度，預計四月底要完工，保障用路人安全。

平溪區區長李天民說，東勢里三鄰的聯外道路，因為去年11月左右的大豪雨，導致下邊坡崩塌，崩塌範圍約長度30米，深度20米，現在進行復原工程，將邊坡做掛網植生工程跟加強網的固定，最後再做4米高的擋土牆來穩固下邊坡，鞏固路基不再流失。

東勢里里長李明宏說，這條聯外道路已經20幾年，本來路面就有不少裂縫，更因為去年颱風豪大雨，導致邊坡崩塌滑落至20米深的河谷，感謝平溪區公所隨即進行搶修，讓住在這裡的住戶早日有一條安全舒適的道路通行。