快訊

「技術長批評我決策」雲云董座認行凶後悔了 10天前買刀已起殺機

冷！周三至周五清晨更冷 北市「這2區」低溫恐跌破10度

MLB／道奇官網形容大谷「俯瞰城市」 隊友直言他是日本版喬丹

新北三重重陽橋下 打造河濱「花漾水樂園」

中央社／ 新北17日電

新北市高灘處今天表示，將在三重區重陽橋下淡水河畔高灘地，打造「花漾水樂園」，完工後將成為新北河濱公園第4座水樂園，盼結合現有兒童遊戲場，打造全新的水陸遊憩場域。

高灘地工程管理處發布新聞稿，處長黃裕斌表示，考量淡水河畔已建置完善自行車道及步道系統，為活化閒置綠地空間並創造優質水岸環境，提升景觀特色，將以太陽與花朵為設計靈感打造「花漾水樂園」。

他表示，園區親水設施面積為6000平方公尺，園內將設置花朵型、圓拱圈及圓柱型等特色噴水設施，並配有洗手洗腳區、休憩區等完善設施，讓遊客可同時享受戲水與遊戲場的雙重樂趣。

他表示，整體工程已於日前動工，預計今年第4季完工，將繼三重「海世界水樂園」、汐止「星際遊戲場水星戲水區」、新店「陽光遊戲場蝶型水道區」後，成為新北河濱第4座水樂園，也是三重地區第2座親水熱點。

三重 淡水河

延伸閱讀

新北某高職生校內持鐵鏟毆同學 教育局：已懲處

不用考醫學系就能選修 新北與陽交大、北榮開線上課

新北大巨蛋落腳是大利多還是大災難 網路熱議

新北河濱公園親水據點+1 三重區花漾水樂園開工

相關新聞

0403地震 新店安泰路坍方搶修通車

新北市新店區安泰路60巷90弄附近下邊坡在0403地震期間嚴重坍方滑動，道路受損不通，經新北市政府養工處歷經一年時間搶修復建後，最近完工通車，讓居民可以安全出入。 工務局養工處表示，0403地震造成

新北黑白切大賽 三重古早切仔麵奪魁

新北市為豬肉需求佔比最高的城市，是最喜愛吃豬的城市，新北市今年首次舉辦「新北黑白切大賽」，號召最會做豬的店家一同參與，希望以最生活化的美食推廣臺灣豬肉，增添庶民美食文化，活絡在地經濟發展。黑白切大賽於

新北大巨蛋落腳是大利多還是大災難 網路熱議

長期關注新北交通議題的臉書粉團「交通x樹林」最近討論地方關注的新北大巨蛋選址話題，從交通運能分析目前入列的6個場地優劣勢...

清明連期小確幸！ 新北路邊平日收費停車格暫停收費

清明節4天連續假期將至，新北市路邊汽、機車平日收費停車格將暫停收費，但板橋府中商圈、金山老街等觀光及商圈區域假日收費停車...

新北衝刺汙水接管數 專家與民代：仍有挑戰

新北市目前汙水下水道接管數達124萬戶，是全台唯一破百萬的城市，接管率達72.56%，在六都中排名第二。市長侯友宜期望在...

北市住宿式長照機構補助上路1年申請掛蛋 成本高、資料繁瑣成主因

高齡化社會來臨，北市府積極佈建長照床位，去年起補助私立業者佈建或擴充最高2400萬元，推動以來成效有限去年申請人數掛零，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。