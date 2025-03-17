照顧銀髮健康 新北淡水北新里長者樂活運動班開跑

因應高齡社會浪潮的來襲，新北市淡水區長者人口也快速增加，為了防止銀髮長輩失能、失智，照顧國民身體健康，今天上午在淡水區北新里活動中心，由淡水衛生所與北新里辦公室辦理的長者樂活運動班首日活動開跑，現場有將近30位長者參與，由衛生所透過衛福部國民健康署推動整合性預防及延緩失能計畫，一起透過運動來照顧長者健康。

現場長者都說，里長辦理這樣的活動真的很好，對於他們銀髮長輩來說，幫助非常大，加上在寒冷的天氣當中，大家在這寬廣的教室空間，一起運動後讓他們身體也非常溫暖。

對此北新里長許春榮也表示，感謝社區以回饋方式來讓里辦公室做為活動中心場所使用，因此也一起與淡水衛生所舉辦長者樂活運動班，開啟北新里銀髮族生活運動學習的好所在。

淡水衛生所護理長黃喜鈴表示，淡水目前有35個里關懷據點，而這次針對還沒有據點的鄰里成立長者健康促進站，接下來會共有八堂課程，包括有健康飲食的課程等等，還有讓長者可以量測血壓並由護理長來幫長者紀錄健康，而衛生所也歡迎淡水的長者可以大家一起來參與，遠離失能、失智，用開心樂活的運動方式照顧健康。

國民健康署推動整合性預防及延緩失能計畫，透過各縣市層級跨局處合作，以社區長者為中心，運用預防及延緩失能方案，提供多元健康促進課程，營造社區健康促進環境，以漸進的方式提升長者內在及身體能力，也可以預防衰弱及延緩失能，讓長者持續參與社區活動，自主經營老年生活。