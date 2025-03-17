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桃園結構技師公會 參訪新北淡江大橋工程交流

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
桃園市結構工程技師公會來到新北淡江大橋參訪交流。 圖／紅樹林有線電視提供
桃園市結構工程技師公會來到新北淡江大橋參訪交流。 圖／紅樹林有線電視提供

台灣重大交通建設，連接新北市淡水八里淡江大橋工程，目前進度來到77%，力拼明年三月前通車，而這座橋梁設計工程浩大，日前桃園市結構工程技師公會，由理事長率團進行一整天的參訪行程，並且來到位在八里的淡江大橋願景館，以及實地到工程現場八里端還有淡水端聽取工程簡報，公會也希望透過交流，可以學習到更多。

桃園市結構工程技師公會理事長陳敬賢表示，這次參與包括了中原大學土木工程系的校友，都在工程界服務，大家共襄盛舉來參訪淡江大橋，這個國際級的交通建設大工程，不僅是了解這項建設完工後對於大台北地區的交通幫助與影響之外，更對單塔不對秤斜張橋當中有許多的先進工法，可以進行交流討論學習。

淡江大橋是連接淡水與八里重要交通樞紐，由世界知名建築師札哈．哈蒂（Zaha Hadid）設計，主橋段長920公尺，橋塔高211.4公尺，完工後會是世界最大跨徑的單塔不對稱斜張橋。公會表示，公會成員當中，有許多都是主修橋梁工程，因此能夠來到淡江大橋進行交流，也感到相當榮幸，而這次最印象深刻的就是淡江大橋的橋面節塊吊裝工法，讓公會學習的不少，更讓這一趟交流行程收獲滿滿。

八里 淡水 淡江大橋

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