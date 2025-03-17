萬金杜鵑花展滿開迎人 新北推5大賞花景點

新北市農業局表示，萬金杜鵑花展將展至3月底，現正是杜鵑花滿開迎人的時候，推薦遊客除到金山與萬里展區外，還可至法鼓山、台電北部展示館及金包里農舍莊園賞花。

農業局新聞稿表示，花展分為兩展區，金山展區在中山溫泉公園，園區種植1萬株杜鵑，目前滿開中，展區中的杜鵑美術館，展示花農柳枝芳自行育成及在地花農們珍藏共22種特殊品種杜鵑。

農業局表示，萬里展區為觀光公園與瑪鋉運動公園，園區共種植2萬3000株杜鵑花，預計3月下旬盛開。農業局推薦賞花景點除兩大展區外，還有法鼓山世界佛教教育園區、台電北部展示館及金包里農舍莊園。

農業局表示，法鼓山首次開放園內祈願步道，近7000株雪白杜鵑花海綻放，漫步其中，彷彿置身人間淨土，民眾在祈願步道與杜鵑花合影打卡，還能獲得萬金杜鵑紀念花花貼紙。