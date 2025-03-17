新北黑白切大賽 三重古早切仔麵奪魁

新北市為豬肉需求佔比最高的城市，是最喜愛吃豬的城市，新北市今年首次舉辦「新北黑白切大賽」，號召最會做豬的店家一同參與，希望以最生活化的美食推廣臺灣豬肉，增添庶民美食文化，活絡在地經濟發展。黑白切大賽於1月9日開跑，2月7日店家報名截止，網路票選於2月10日起至3月6日結束，民眾參與投票還能獲得廚具。3月7日會公佈Top10名單，3月22日於蘆洲空中大學舉辦頒獎典禮，當天會有10攤黑白切及20攤豬肉料理攤位。今年賽事由三重古早切仔麵奪魁。

黑白切由來是，早期人民並不富有只會在特定時間屠宰豬隻，麵店在宰殺豬隻後會留下內臟等部位，洗乾淨後以滷汁煮透，與一些蔬菜豆製品一同製作成小菜供選擇，當顧客上桌不知道要吃什麼時，每天切的菜色也不盡相同，因此店家會依照人數隨意切，以臺語俗稱「烏白切」中文直譯「黑白切」作為名稱。

在本次105家脫穎而出的10家黑白切店家分別是，三重的古早切仔麵，新莊的品榕小吃，五股的豬寶滷味，淡水的半坪屋手工糯米腸，泰山的來來羊肉羹（麵）、鑫鮮魚湯，蘆洲的阿郎切仔麵、添丁切仔麵店，三重的滿佶養生食堂，最後則是瑞芳的21號米苔目。以上十強晉級名單會在3月17日參加黑白評審團評鑑，由二十位一般民眾與十位意見領袖一同持黑白盤選出最佳店家，最後優勝者會於3月22日公布，主辦單位熱烈邀請市民朋友一同參與。

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