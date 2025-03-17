0403地震 新店安泰路坍方搶修通車

新北市新店區安泰路60巷90弄附近下邊坡在0403地震期間嚴重坍方滑動，道路受損不通，經新北市政府養工處歷經一年時間搶修復建後，最近完工通車，讓居民可以安全出入。

工務局養工處表示，0403地震造成新店區安泰路60巷90弄下邊坡及道路坍滑，連同沿線房屋基礎掏空傾斜，整體道路崩塌面長度約80公尺、深度6公尺，嚴重影響通行及住戶安全。新北市府為確保住戶安全在第一時間撤離住戶，並會同拆除大隊將影響邊坡安全的違建和危樓拆除，鋪設防護網及施作噴凝土護坡，避免持續滑動，完成第一階段的搶災作業。

第二階段則致力於復建工程，養工處指出，新店區安泰路60巷90弄道路邊坡經鑽探確認，其邊坡有深達15.6公尺之回填土層，考量道路及建築基礎軟弱，施作工法採用噴射混凝土樁避免挖掘坍孔，再以排樁貫入岩層方式穩定邊坡，道路基礎部分則以控制性低強度回填材料（CLSM）回填後鋪設瀝青混凝土（AC）路面復原道路，設置側溝恢復原有排水功能。

工務局長馮兆麟強調，新店區安泰路60巷90弄道路為附近住戶進出要道，養工處與施工團隊克服道路基礎不佳及巷弄狹小機具進出不易等不利施工環境，近一年來不眠不休持續趕工，於今年2月23日完成該段道路搶災工程，提供住戶安全進出的通行環境。

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