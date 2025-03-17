新北大巨蛋落腳是大利多還是大災難 網路熱議

長期關注新北交通議題的臉書粉團「交通x樹林」最近討論地方關注的新北大巨蛋選址話題，從交通運能分析目前入列的6個場地優劣勢及主客觀條件，許多民眾對迎接新北大巨蛋又愛又怕，深怕交通疏運若負荷不了，將從大利多變大災難。

新北市長侯友宜日前宣布啟動新北大巨蛋選址評估，由副市長劉和然主責，透過開過專家會議等方式，持續傾聽意見，市府目標是希望建造可容納5萬人的新北大巨蛋，初步納入6處評估地點，分別為板樹體育館、樹林大柑園、樹林機五南側、土城看守所、三峽麥仔園及淡海二期。

劉和然強調，這6處潛力區交通便利是基本條件，不能只有單一交通，交通條件要多元，距捷運都在10分鐘以內距離，最好還有國道、快速道路等，劉強調，選址必須想像「當地10至15年後變成什麼樣子」，市府預計半年內留下1至2處做最後考量，最終地點今年底一定拍板宣布。

有1.3萬人追蹤的臉書粉團「交通x樹林」，最近帶起一波新北大巨蛋話題，版主談到，台北大巨蛋位於板南線國父紀念館站旁，已營運超過1年，台北大巨蛋周邊交通尚稱便利，包含捷運、客運轉運站等，場館也有派接駁車到鄰近的鐵路車站。負擔最重的就是在巨蛋旁的捷運站，過去大巨蛋曾有滿場4萬人紀錄，有1至2萬人是搭捷運往返。

「交通x樹林」版主指出，板南線是條高運量的捷運，每列車可載運2千多人，尖峰時刻的運能，也就是最大可載運的能量，是每小時約6萬人。大巨蛋散場時，捷運上還是有其他車站進出的乘客，又要額外面對1至2萬人潮，即使是板南線，還是要花30至40分鐘完成疏運任務。

進一步分析目前新北大巨蛋評估的選址地點，分別位於萬大樹林線（板樹體育館、樹林機五南側、土城看守所）、三鶯線（樹林大柑園、三峽麥仔園）及淡海輕軌（淡海二期）的沿線。

萬大樹林線、三鶯線都是中運量捷運系統，相較於高運量捷運，每列車可載運的人數相對少，運能不到板南線一半。假設新北市在樹林、三峽興建同規模的大巨蛋，疏運可能有些吃力，同樣1至2萬人潮，可能需要花1至2小時，甚至更久才能消化完成。

「交通x樹林」版主憂心，淡海輕軌運量就更不用說了，如果新北大巨蛋蓋在淡水，輕軌運能是無法在短時間消化大量人潮，擔心屆時對淡水交通是超級大災難。

對於網路社群的討論，新北市議員陳偉杰說，他主張選址在淡水，搭配淡水的觀光條件，才能與台北大巨蛋有市場區隔，創造更大效益。

「交通x樹林」版主強調，從交通評估可發現不是每個地方都有興建大型運動場館能力，或許可透過完整的疏運計畫彌補先天的不足，如果場地沒有基礎的運輸能力，卻要負擔過大的活動，就怕成為地方的交通噩夢。