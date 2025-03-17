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清明連期小確幸！ 新北路邊平日收費停車格暫停收費

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
新北市交通局預告，清明節4天連假，新北市路邊汽、機車平日收費停車格將暫停收費，圖為停車收費管理員在新北路邊停車格開單畫面。圖／新北市交通局提供
新北市交通局預告，清明節4天連假，新北市路邊汽、機車平日收費停車格將暫停收費，圖為停車收費管理員在新北路邊停車格開單畫面。圖／新北市交通局提供

清明節4天連續假期將至，新北市路邊汽、機車平日收費停車格將暫停收費，但板橋府中商圈、金山老街等觀光及商圈區域假日收費停車格，為方便民眾找停車位，仍維持收費。

交通局停車營運科科長許芫綺表示，今年清明連假自4月3日至4月6日，為期4天，全市路邊汽、機車平日收費停車格暫停收費；因應連假期間，有較多外出旅遊及返鄉祭祖需求，為提高停車格周轉率，方便大家好停車，金山、坪林、淡水、八里、石碇、板橋、三峽、鶯歌、林口、泰山、新莊、五股、汐止、深坑、中和、新店、三重、蘆洲區等觀光及商圈區域假日收費路邊停車格則維持假日收費。

交通局也提醒，駕駛人可利用行動支付App（Pi錢包、歐付寶、停車大聲公、街口支付、一卡通、車麻吉、全支付、悠遊付、icash Pay、遠傳心生活等10家行動支付APP）繳納新北市路邊停車費之外，還可使用全國繳費網及四大超商（7-11、全家、萊爾富、OK便利商店）多媒體機查單及繳費，省時又方便。

新北市交通局預告，清明節4天連假，新北市路邊汽、機車平日收費停車格將暫停收費，圖為新北路邊機車停車格收費路段畫面。圖／新北市交通局提供
新北市交通局預告，清明節4天連假，新北市路邊汽、機車平日收費停車格將暫停收費，圖為新北路邊機車停車格收費路段畫面。圖／新北市交通局提供

停車格 連假

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