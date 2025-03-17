清明連期小確幸！ 新北路邊平日收費停車格暫停收費

清明節4天連續假期將至，新北市路邊汽、機車平日收費停車格將暫停收費，但板橋府中商圈、金山老街等觀光及商圈區域假日收費停車格，為方便民眾找停車位，仍維持收費。

交通局停車營運科科長許芫綺表示，今年清明連假自4月3日至4月6日，為期4天，全市路邊汽、機車平日收費停車格暫停收費；因應連假期間，有較多外出旅遊及返鄉祭祖需求，為提高停車格周轉率，方便大家好停車，金山、坪林、淡水、八里、石碇、板橋、三峽、鶯歌、林口、泰山、新莊、五股、汐止、深坑、中和、新店、三重、蘆洲區等觀光及商圈區域假日收費路邊停車格則維持假日收費。