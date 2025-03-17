新北衝刺汙水接管數 專家與民代：仍有挑戰

新北市目前汙水下水道接管數達124萬戶，是全台唯一破百萬的城市，接管率達72.56%，在六都中排名第二。市長侯友宜期望在剩餘任期內推動接管數突破130萬戶，意味著一年多還需完成6萬戶接管。面對這場與時間的競賽，專家與議員普遍認為目標可達成，但仍有挑戰需要克服。

新北市土木技師公會土木工程師陳勝松表示，歷年來新北市每年完成的接管數量都超過5萬戶，從過去的施工紀錄來看，達標應該不是問題。不過，他也指出，施工過程中仍存在許多挑戰，包括地下管線錯綜複雜、交通影響、違建阻礙、居民要求提高等問題，尤其假日多數人希望安寧，讓工程排程更具難度。不過，他認為政府在面對問題時都有積極處理，因此目前整體進度沒有太大問題。

新北市議員陳儀君認為，這項目標「滿容易達成」，因為過去中央放手，讓地方政府自行發包、監督，省去層層行政流程，使推動更加順暢。她鼓勵市府把握這一年時間衝刺完成，並提醒遇到狀況時要與民眾多溝通，特別是透過資訊公開、里長公告等方式，讓市民清楚掌握工程進度。

不過，並非所有地區的汙水接管都進展順利。新北市議員陳乃瑜指出，新店及安坑地區仍有許多未接管的區域，這些問題早在多年以前就被提出，希望市府能夠在最後的任期內全力推動，讓更多居民受惠。

除了加速接管，新北市也持續強化汙水處理能力。近期完工的林口水資源回收中心二期工程，讓當地汙水處理量從每日2.3萬噸提升至3.65萬噸，接管戶數達5.8萬戶，服務人口約13萬人。此案總經費27.82億元，其中中央補助23.36億元，顯示中央與地方長期合作，共同推動基礎建設。

此外，中央自82年起已補助新北市政府近560億元，推動18處汙水處理系統，目前新北市的公共汙水下水道普及率達72%。未來，市府仍將持續推動包括蘆洲水湳溝排水改善、汐止區雨水下水道檢討、新北市智慧警戒系統等建設，確保汙水處理與環境品質穩步提升。