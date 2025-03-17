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北市住宿式長照機構補助上路1年申請掛蛋 成本高、資料繁瑣成主因

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
高齡化北市府積極佈建長照床位去年起補助私立業者佈建或擴充最高2400萬元，推動以來成效有限去年申請人數掛零，衛生局坦言，受限地價、租金及長照人力成本高等問題，加上籌備前資料繁瑣，將透過加快流程協助業者佈建。示意圖。圖／聯合報系資料照
高齡化北市府積極佈建長照床位去年起補助私立業者佈建或擴充最高2400萬元，推動以來成效有限去年申請人數掛零，衛生局坦言，受限地價、租金及長照人力成本高等問題，加上籌備前資料繁瑣，將透過加快流程協助業者佈建。示意圖。圖／聯合報系資料照

高齡化社會來臨，北市府積極佈建長照床位，去年起補助私立業者佈建或擴充最高2400萬元，推動以來成效有限去年申請人數掛零，衛生局坦言，受限地價、租金及長照人力成本高等問題，加上籌備前資料繁瑣，所需時間冗長，目前透過簡化流程、協助準備資料方式，加快業者申請速度，預計1家大型長照機構可完成申請布建。

衛生局表示，去年起訂定「北市衛生局補助私立住宿長照機構要點」鼓勵業者布建或擴充長照床位，新設立每床最高可補助24萬元，每家機構補助床數最高為100床，不過去年編列1800萬開放業者申請，但根據統計，北市去年至今僅有3家私立住宿式長照機構，未新增業者，也無人申請補助。

衛生局長照科長林柳吟表示，去年原有兩家法人有意申請，不過成立機構需經歷籌設、資料準備等階段，通常要花費1至1.5年，該兩家業者又剛好經歷董事會改選等內部程序，籌備時間拉得更長，加上法人設置和相關資料準備，去年才無人申請。

林柳吟說，其中一家日前已提交籌備資訊，床數大約100床規模，加上有現成建物，最快今年衛生局審核通過後，過取得住宿機構設立許可可申請第1期款75%補助款，機構收住住民1年且經住宿式機構評鑑通過後，一個月內便可申請剩餘第2期25%款項。

林柳吟表示，在與很多業者討論後，多數業者認為申請準備資料複雜，常常因為設備不齊全被退件，已經在官網建置相關流程及需準備文件，讓業者可以依照網頁內容準備，而過去業者機構籌設核可委員會，是每一季舉行一次，但現階段若業者有提出申請就會盡快舉行會議審查，縮短時程。

住宿 衛生局 長照

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