北市住宿式長照機構補助上路1年申請掛蛋 成本高、資料繁瑣成主因

高齡化社會來臨，北市府積極佈建長照床位，去年起補助私立業者佈建或擴充最高2400萬元，推動以來成效有限去年申請人數掛零，衛生局坦言，受限地價、租金及長照人力成本高等問題，加上籌備前資料繁瑣，所需時間冗長，目前透過簡化流程、協助準備資料方式，加快業者申請速度，預計1家大型長照機構可完成申請布建。

衛生局表示，去年起訂定「北市衛生局補助私立住宿長照機構要點」鼓勵業者布建或擴充長照床位，新設立每床最高可補助24萬元，每家機構補助床數最高為100床，不過去年編列1800萬開放業者申請，但根據統計，北市去年至今僅有3家私立住宿式長照機構，未新增業者，也無人申請補助。

衛生局長照科長林柳吟表示，去年原有兩家法人有意申請，不過成立機構需經歷籌設、資料準備等階段，通常要花費1至1.5年，該兩家業者又剛好經歷董事會改選等內部程序，籌備時間拉得更長，加上法人設置和相關資料準備，去年才無人申請。

林柳吟說，其中一家日前已提交籌備資訊，床數大約100床規模，加上有現成建物，最快今年衛生局審核通過後，過取得住宿機構設立許可可申請第1期款75%補助款，機構收住住民1年且經住宿式機構評鑑通過後，一個月內便可申請剩餘第2期25%款項。

林柳吟表示，在與很多業者討論後，多數業者認為申請準備資料複雜，常常因為設備不齊全被退件，已經在官網建置相關流程及需準備文件，讓業者可以依照網頁內容準備，而過去業者機構籌設核可委員會，是每一季舉行一次，但現階段若業者有提出申請就會盡快舉行會議審查，縮短時程。