北市蛋黃區還有惡臭水溝 里長向蔣萬安抱怨：里民罵翻天

台北市鄰近華山園區的新生南路1段12巷9弄，因有十多戶住戶尚未汙水接管，導致巷弄內的水溝發出惡臭，引發里民抱怨。市長蔣萬安今赴中正區座談，里長抱怨區長談中正區建設，但在觀光精華區卻仍有一條臭水溝，當場抱怨「所有里民承受不了，罵翻天了。」

蔣萬安表示，市府會先透過接管專案處理，目前周邊還有11住戶還沒接管，會先協助其中4戶，不過另外7戶，確實因有違規建物，可能影響接管，會盡可能用新工法排除障礙，但如果真的沒辦法，還是會排除違規建物，重點是要解決巷弄惡臭問題。一跟月內向里長說明相關期程、規畫。

蔣萬安今天上午出席里長座談，梅花里長吳崑山再度陳情，表示中正區長報告中正區的所有建設如何進步，不過最遺憾沒有提到梅花里，尤其鄰近的八德、華山已是觀光地區，但里內卻有一個巷子至今還有臭水溝。儘管先前已經有協調，將民眾已經承受不了的最惡臭水溝，將協助接管、溝堤墊高，但「講歸講，何時能做好」，還是希望親自跟市長蔣萬安陳情「這遲來的正義，何時能兌現？」

北市衛工處表示，這還沒有接管的11戶，其中有4戶是臨時門牌，5月底會先處理這4戶接管，其他7戶因是老舊、無使照建物，看能不能用側溝工法處理，但如果真的不行，市府是可以依法裁罰，將11戶接管起來。

里長吳崑山也當場表達支持，如果真的有住戶置之不理，可以用公權力介入，「只要講到罰錢，大家就會緊張！」希望市府一年之前將惡臭處理好。

至於溝堤墊高部分，工務局表示，巷口已經在109年改善完成，但為了讓水流可以更順暢，下游部分會再改善25公尺，會在今年下半年完成。