大巨蛋演唱會共振未解？ 議員要求：持續監測

台北大巨蛋從去年底陸續舉辦演唱會，昨更有韓星泰妍開唱，但共振議題仍引起周遭里民擔憂，台北市議員許淑華強調，營運方的遠雄應該持續監測，邀集周遭里長聽取會議。體育局回應，行文要求遠雄於演唱會期間進行監測，也納入評鑑。

許淑華說，今年度預算審查時提出質詢談到演唱會導致附近住家發生震動，住戶也擔憂影響鄰近古蹟，根據環境影響評估報告，提及大巨蛋1年只須監測4天，且這４天沒有指定是要在進行演唱會或舉辦活動時監測，質疑數據不夠客觀。

許淑華說，在演唱會期間造成的震動問題，讓周邊住戶持續投訴，她也要求遠雄於演唱會期間定點測試，了解對住戶和環境的影響，但根據遠雄對外回復，依照客觀結構認證與工程檢測數據，大巨蛋體育館結構及共振數據合乎規範，但一再要求遠雄提供相關監測數據，卻又始終不提供，更又推回給環保局跟文化局，兩個單位也始終沒有進行檢測，也沒有監測數據可以提供。

許淑華也說，目前針對大型群聚計畫應召開跨局處審查會議，但大巨蛋辦理審查會議時，竟排除里長出席會議，僅邀請區公所，根本無視地方民意。

另外，針對演唱會分潤，許淑華強調，大巨蛋於去年12月舉辦張惠妹演唱會，5天演唱會門票22億元，遠雄抽成10％賺2億元，市府卻只抽成0.6％、1320萬元，分潤比例低的誇張，也會持續要求重啟分潤協商。

體育局表示，遠雄巨蛋有管理維護大巨蛋場館之責，已行文要求遠雄於演唱會活動期間，監測場館周邊外部振動及影響，並定期進行結構安全檢測，包含台北大巨蛋非運動賽事大型群聚活動審查會議中，嚴格審查並要求外，也將納入營運績效評估考核。

另外，體育局說，里長也隨同區公所列席會議，相關建議已在當日會議中充分說明。