快訊

影分身之術？「柯文哲」路邊喝牛肉湯 萬人稱奇：少一動作不像

花錢還得求讓位？忠實乘客怨台鐵「印度化」：超難擠進車廂

MLB／就是想看大谷翔平 東京開幕戰黃牛票喊到200萬日圓

大巨蛋演唱會共振未解？ 議員要求：持續監測

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北大巨蛋演唱會的共振問題，引起周邊里民不滿。本報資料照片
台北大巨蛋演唱會的共振問題，引起周邊里民不滿。本報資料照片

台北大巨蛋從去年底陸續舉辦演唱會，昨更有韓星泰妍開唱，但共振議題仍引起周遭里民擔憂，台北市議員許淑華強調，營運方的遠雄應該持續監測，邀集周遭里長聽取會議。體育局回應，行文要求遠雄於演唱會期間進行監測，也納入評鑑。

許淑華說，今年度預算審查時提出質詢談到演唱會導致附近住家發生震動，住戶也擔憂影響鄰近古蹟，根據環境影響評估報告，提及大巨蛋1年只須監測4天，且這４天沒有指定是要在進行演唱會或舉辦活動時監測，質疑數據不夠客觀。

許淑華說，在演唱會期間造成的震動問題，讓周邊住戶持續投訴，她也要求遠雄於演唱會期間定點測試，了解對住戶和環境的影響，但根據遠雄對外回復，依照客觀結構認證與工程檢測數據，大巨蛋體育館結構及共振數據合乎規範，但一再要求遠雄提供相關監測數據，卻又始終不提供，更又推回給環保局跟文化局，兩個單位也始終沒有進行檢測，也沒有監測數據可以提供。

許淑華也說，目前針對大型群聚計畫應召開跨局處審查會議，但大巨蛋辦理審查會議時，竟排除里長出席會議，僅邀請區公所，根本無視地方民意。

另外，針對演唱會分潤，許淑華強調，大巨蛋於去年12月舉辦張惠妹演唱會，5天演唱會門票22億元，遠雄抽成10％賺2億元，市府卻只抽成0.6％、1320萬元，分潤比例低的誇張，也會持續要求重啟分潤協商。

體育局表示，遠雄巨蛋有管理維護大巨蛋場館之責，已行文要求遠雄於演唱會活動期間，監測場館周邊外部振動及影響，並定期進行結構安全檢測，包含台北大巨蛋非運動賽事大型群聚活動審查會議中，嚴格審查並要求外，也將納入營運績效評估考核。

另外，體育局說，里長也隨同區公所列席會議，相關建議已在當日會議中充分說明。

針對昨日的韓星泰妍演唱會，體育局表示，主辦單位及遠雄於活動前審查會議中說明，表演內容為抒情歌曲且無搖滾區，無振動疑慮。

泰妍在大巨蛋引吭高歌。圖／讀者提供
泰妍在大巨蛋引吭高歌。圖／讀者提供

大巨蛋 演唱會 體育館

延伸閱讀

限縮交流恐影響兩湖論壇 許淑華批綠假抗中卻讓觀光農業受害

毛畯珅性侵幼童名嘴爆料許淑華「反廢園」 他挨告加重誹謗獲不起訴

台積電變美積電？許淑華：高階技術仍在台

【重磅快評】攻擊徐巧芯母親是陸配？許淑華有3大失策

相關新聞

「邱議瑩嘆比我凶！」 蔣萬安曝邀魏汶萱入團隊是借重這專業

北市長蔣萬安小內閣人事大異動，先前在立法院曾與民進黨立委邱議瑩互嗆的三立電視台前記者魏汶萱，也將加入蔣萬安副發言人團隊。...

犯大忌？世壯運陣前換將...蔣萬安：會讓世壯運順利舉辦

北市長蔣萬安小內閣人事大異動，原體育局長王泓翔轉參事，由原勞動局副局長游竹萍出任體育局長，有議員質疑，世壯運5月17日就...

蔣萬安市府2.0 發言團隊全8年級生

北市長蔣萬安小內閣人事大異動，一口氣調整6位局處首長，發言團隊也延攬新血。曾與民進黨立委邱議瑩互嗆的三立電視台前記者魏汶...

北市蛋黃區還有惡臭水溝 里長向蔣萬安抱怨：里民罵翻天

台北市鄰近華山園區的新生南路1段12巷9弄，因有十多戶住戶尚未汙水接管，導致巷弄內的水溝發出惡臭，引發里民抱怨。市長蔣萬...

大巨蛋演唱會共振未解？ 議員要求：持續監測

台北大巨蛋從去年底陸續舉辦演唱會，昨更有韓星泰妍開唱，但共振議題仍引起周遭里民擔憂，台北市議員許淑華強調，營運方的遠雄應...

2025萬金杜鵑花展盛開 法鼓山首開祈福步道

2025萬金杜鵑花展開展中，金山中山溫泉公園種植1萬株杜鵑，目前滿開；萬里觀光公園與瑪鋉運動公園共種植2萬3000株杜鵑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。