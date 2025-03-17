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2025萬金杜鵑花展盛開 法鼓山首開祈福步道

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
杜鵑美術館展示花農柳枝芳自行育成及在地花農們珍藏共22種特殊品種杜鵑。圖／新北農業局提供
杜鵑美術館展示花農柳枝芳自行育成及在地花農們珍藏共22種特殊品種杜鵑。圖／新北農業局提供

2025萬金杜鵑花展開展中，金山中山溫泉公園種植1萬株杜鵑，目前滿開；萬里觀光公園與瑪鋉運動公園共種植2萬3000株杜鵑，預計3月下旬盛開。此外，萬金杜鵑今年與法鼓山世界佛教教育園區、台電北部展示館及金包里農舍莊園攜手，民眾只要與園內杜鵑合影打卡，可獲得限量紀念品。

農業局說，法鼓山世界佛教教育園區首次開放園內祈願步道，近7000株漫山雪白杜鵑花海綻放，民眾在祈願步道與杜鵑花合影打卡，還能獲得萬金杜鵑紀念花貼紙；榮獲全台手作布丁金獎的金包里農舍莊園，也在園區內打造一座浪漫花園，且花展期間購買店內任一甜點，即贈限量「金包里花花紀念提袋」。

此外，北海岸最美博物館之一的台電北部展示館，推出海景、花景一日雙重享受，民眾參觀能源展館，跟台電阿凱藝術公仔拍照打卡，即有機會獲得限量小禮物，每日都可以兌換。

今年萬金杜鵑花展展出13座杜鵑花藝作品，萬里展區有由一攬芳華設計、裏山團隊所打造的「映山園」日式庭園造景，金山展區則有全台唯一杜鵑美術館，展示花農柳枝芳自行育成及在地花農們珍藏共22種特殊品種杜鵑，假日還有小農市集、DIY手作課程及街頭藝人表演，展期至3月30日止。

新北農業局長諶錫輝也提醒，萬金杜鵑攝影比賽辦法已經公告，收件期間自4月1日12時起至4月13日24時止，邀請各界攝影愛好者留下杜鵑最美的時刻，詳細報名資訊可上萬金杜鵑官網查詢。

金包里農舍莊園也在園區內以杜鵑為主題打造一座浪漫花園。圖／新北農業局提供
金包里農舍莊園也在園區內以杜鵑為主題打造一座浪漫花園。圖／新北農業局提供
法鼓山世界佛教教育園區首次開放園內祈願步道，近7000株漫山雪白杜鵑花海綻放。圖／法鼓山世界佛教教育園區提供
法鼓山世界佛教教育園區首次開放園內祈願步道，近7000株漫山雪白杜鵑花海綻放。圖／法鼓山世界佛教教育園區提供

台電 攝影比賽 杜鵑花

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