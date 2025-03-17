林口水資源回收中心二期擴建完工 日處理量增至4.6萬噸

因應林口地區人口快速成長及汙水量增加，新北市政府水利局推動的「林口區水資源回收中心第二期擴建工程」已於今年1月17日完工並試運轉，完工後每日汙水處理量由2.3萬噸提升至4.6萬噸，可服務至123年計畫人口17萬人的需求。新北市長侯友宜今前往視察，強調汙水處理是城市發展的重要基礎，未來將持續推動水資源回收設施。

侯友宜表示，新北市在水資源回收及汙水下水道接管方面持續快速成長，已採取分散式處理策略，包括淡水、三鶯、林口水資源回收中心，以及未來將興建的瑞芳水資源回收中心，確保各區汙水能夠在地處理，減輕八里汙水處理廠的負擔。他強調，這是新北市推動永續環境發展的重要一步，未來將持續擴大汙水處理設施，優化都市環境品質。

林口地區近年來因交通建設發展迅速，吸引大量人口移入，帶動汙水量增加。新北市水利局長宋德仁指出，林口水資源回收中心一期工程於97年10月開始運轉，設計處理量為每日2.3萬噸，但因人口成長迅速，將無法負荷現有需求，因此推動二期擴建工程。擴建後，汙水處理量翻倍提升至每日4.6萬噸，確保汙水處理能力可滿足未來發展需求。

侯友宜指出，此次擴建不僅讓林口地區汙水接管率達到100%以上，也能確保汙水處理後的水資源能夠再利用，有助於優化林口及八里地區的環境。侯友宜強調，隨著接管範圍擴大，工程施作難度增加，加上中央補助減少，推動汙水工程越來越具挑戰，未來仍需長期規畫，確保汙水處理系統穩健發展。

宋德仁表示，本次擴建工程面臨多項挑戰，包括廠區腹地狹小、施工過程遇到地下障礙物及疫情影響人力短缺等問題。為克服困難，工程團隊導入BIM（建築資訊模型）技術提升施工效率，並採用氣動槌引孔工法處理地下障礙物。此外，因應人力短缺，工程採取夜間施工，加速進度，最終順利於兩年內完工。

宋德仁說明，擴建後的水資源回收中心除提升汙水處理量，亦具備備援系統，可確保汙水處理安全無虞。此外，經處理後的放流水將排放至紅水仙溪，有效改善河川水質及生態環境。工程完工後，各項水質監測指標均遠超標準，確保環境永續發展。

侯友宜視察時也關心汙水處理過程可能產生的異味問題，提醒水利局及環保局持續優化異味控制措施，確保周邊居民生活品質。他表示，雖然進水口區域難以完全避免氣味，但應積極降低擴散影響，讓市民享有更舒適的居住環境。

宋德仁補充，目前新北市的汙水獨立系統包括林口、淡水及三鶯水資源回收中心，分別可處理每日4.6萬噸、5.6萬噸及2.8萬噸汙水。此外，瑞芳水資源回收中心正進行設計規畫，完工後每日可處理4.5萬噸，未來將分散處理壓力，改善基隆河水質。