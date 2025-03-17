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林口水資源回收中心二期擴建完工 日處理量增至4.6萬噸

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
林口區水資源回收中心第二期擴建工程已於今年1月17日完工並試營運，每日汙水處理量由2.3萬噸提升至4.6萬噸。記者張策／攝影
林口區水資源回收中心第二期擴建工程已於今年1月17日完工並試營運，每日汙水處理量由2.3萬噸提升至4.6萬噸。記者張策／攝影

因應林口地區人口快速成長及汙水量增加，新北市政府水利局推動的「林口區水資源回收中心第二期擴建工程」已於今年1月17日完工並試運轉，完工後每日汙水處理量由2.3萬噸提升至4.6萬噸，可服務至123年計畫人口17萬人的需求。新北市長侯友宜今前往視察，強調汙水處理是城市發展的重要基礎，未來將持續推動水資源回收設施。

侯友宜表示，新北市在水資源回收及汙水下水道接管方面持續快速成長，已採取分散式處理策略，包括淡水、三鶯、林口水資源回收中心，以及未來將興建的瑞芳水資源回收中心，確保各區汙水能夠在地處理，減輕八里汙水處理廠的負擔。他強調，這是新北市推動永續環境發展的重要一步，未來將持續擴大汙水處理設施，優化都市環境品質。

林口地區近年來因交通建設發展迅速，吸引大量人口移入，帶動汙水量增加。新北市水利局長宋德仁指出，林口水資源回收中心一期工程於97年10月開始運轉，設計處理量為每日2.3萬噸，但因人口成長迅速，將無法負荷現有需求，因此推動二期擴建工程。擴建後，汙水處理量翻倍提升至每日4.6萬噸，確保汙水處理能力可滿足未來發展需求。

侯友宜指出，此次擴建不僅讓林口地區汙水接管率達到100%以上，也能確保汙水處理後的水資源能夠再利用，有助於優化林口及八里地區的環境。侯友宜強調，隨著接管範圍擴大，工程施作難度增加，加上中央補助減少，推動汙水工程越來越具挑戰，未來仍需長期規畫，確保汙水處理系統穩健發展。

宋德仁表示，本次擴建工程面臨多項挑戰，包括廠區腹地狹小、施工過程遇到地下障礙物及疫情影響人力短缺等問題。為克服困難，工程團隊導入BIM（建築資訊模型）技術提升施工效率，並採用氣動槌引孔工法處理地下障礙物。此外，因應人力短缺，工程採取夜間施工，加速進度，最終順利於兩年內完工。

宋德仁說明，擴建後的水資源回收中心除提升汙水處理量，亦具備備援系統，可確保汙水處理安全無虞。此外，經處理後的放流水將排放至紅水仙溪，有效改善河川水質及生態環境。工程完工後，各項水質監測指標均遠超標準，確保環境永續發展。

侯友宜視察時也關心汙水處理過程可能產生的異味問題，提醒水利局及環保局持續優化異味控制措施，確保周邊居民生活品質。他表示，雖然進水口區域難以完全避免氣味，但應積極降低擴散影響，讓市民享有更舒適的居住環境。

宋德仁補充，目前新北市的汙水獨立系統包括林口、淡水及三鶯水資源回收中心，分別可處理每日4.6萬噸、5.6萬噸及2.8萬噸汙水。此外，瑞芳水資源回收中心正進行設計規畫，完工後每日可處理4.5萬噸，未來將分散處理壓力，改善基隆河水質。

水利局強調，水資源回收中心猶如城市的腎臟，對環境衛生及水資源永續發展至關重要，未來將持續推動相關工程，確保汙水處理系統能穩定並量能足夠。

新北市水利局長宋德仁說明，擴建後的水資源回收中心除提升汙水處理量，亦具備備援系統，可確保汙水處理安全無虞。記者張策／攝影
新北市水利局長宋德仁說明，擴建後的水資源回收中心除提升汙水處理量，亦具備備援系統，可確保汙水處理安全無虞。記者張策／攝影
新北市長侯友宜強調汙水處理是城市發展的重要基礎，未來將持續推動水資源回收設施。記者張策／攝影
新北市長侯友宜強調汙水處理是城市發展的重要基礎，未來將持續推動水資源回收設施。記者張策／攝影
經由四階段的淨化水質非常清澈。記者張策／攝影
經由四階段的淨化水質非常清澈。記者張策／攝影
會後新北市長侯友宜（右五）及來賓們合影。記者張策／攝影
會後新北市長侯友宜（右五）及來賓們合影。記者張策／攝影
林口區水資源回收中心第二期擴建工程已於今年1月17日完工並試營運，每日汙水處理量由2.3萬噸提升至4.6萬噸。記者張策／攝影
林口區水資源回收中心第二期擴建工程已於今年1月17日完工並試營運，每日汙水處理量由2.3萬噸提升至4.6萬噸。記者張策／攝影
新北市長侯友宜今前往林口區水資源回收中心第二期擴建工程現場視察。記者張策／攝影
新北市長侯友宜今前往林口區水資源回收中心第二期擴建工程現場視察。記者張策／攝影

水資源 資源回收

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