徐巧芯介紹魏汶萱進蔣團隊？ 殷瑋：沒有人是誰的誰

北市長蔣萬安小內閣人事大異動，原青年局長殷瑋轉任研考會主委，外界關注是否為蔣萬安2026提前備戰？殷瑋今表示，蔣市長講得很清楚，不是劍指2026，是劍指台北市民生活的每一天，如果沒有今天就不會有明天，沒有把今年做好就不會有明年。

對於議員何孟樺提到，北市府延攬魏汶萱，因其男友曾為立委徐巧芯助理、謝龍介兒子謝克洋，殷瑋也被問是否這個人事與徐巧芯有一些關係？殷瑋表示沒有，「沒有人是誰的誰，每個人都是獨立的個體」，在團隊中，去發揮應該發揮的功能，專業與經驗。

殷瑋說，整個台北隊在新的階段，市長很明確指令，就是一定要上緊發條，所有人都會往前拚，過去兩年已經逐步去完成的政績，包括大巨蛋等各項政策，接下來一年多，也一定要全力繼續推進，並且有更多的政策成果，跟市民分享，這才是最重要。

尤其魏汶萱的人事安排，殷說，蔣市長是借重她過去在媒體方面的經驗，也希望她能夠來到團隊之後，能夠有所發揮，而且不是每一個個人如何，而是整個團隊合在一起，怎麼樣去發揮最好的綜效，我覺得這才是市民真正最關心的事情。

媒體追問，是否有徐巧芯介紹？殷瑋表示，至少就這件事，他從來沒有聽說巧芯委員對這件事情有任何的來表達，其實過去蔣萬安包括在立法院時期，本來就有相關的互動，所以在用人唯才的原則下，蔣萬安希望可以借助她的經驗跟戰力。