犯大忌？世壯運陣前換將...蔣萬安：會讓世壯運順利舉辦

北市長蔣萬安小內閣人事大異動，原體育局長王泓翔轉參事，由原勞動局副局長游竹萍出任體育局長，有議員質疑，世壯運5月17日就要開幕，陣前換將恐犯大忌？蔣萬安今說，市府非常重視世壯運舉辦，會努力讓世壯運順利舉辦。

另外，這次蔣市府團隊延攬媒體人余祥、魏汶萱出任觀傳局長及副發言人，也有議員質疑，蔣市府大量進用年輕人恐經驗不足？蔣萬安說，市府有副市長、秘書長、各局處首長等經驗豐富同仁，這次是想借助年輕朋友對工作的熱忱、議題熟悉，對媒體事務了解，加強協助市府團隊各項政策推動與執行效率，並納更多創意發想及突破。

蔣萬安說，市府也非常重視世壯運舉辦，世壯運5月17日就要正式開始，不僅是體育局，執委會等都希望世壯運順利展開，這是台北市政府共同的事情，會努力讓世壯運順利舉辦。