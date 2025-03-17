新北河濱公園親水據點+1 三重區花漾水樂園開工

台灣夏天愈來愈熱，戲水設施是消暑良方，新北市高灘處在三重重陽橋下淡水河畔高灘地，太陽地景兒童遊戲場旁打造全新第4座的水樂園「花漾水樂園」，主打獨特的向日葵主題，營造7種噴水設施、1條戲水道，結合現有的兒童遊戲場，打造全新的水陸遊憩場域，讓地方相當期待。

新北市高灘處長黃裕斌說，「花漾水樂園」施工前現場為2座圓形步道，考量淡水河畔已建置完善自行車道及步道系統，高灘處為活化閒置綠地空間，並創造優質水岸環境與提升景觀特色，以太陽與花朵為設計靈感打造「花漾水樂園」，水樂園園內將設置花朵型、圓拱圈及圓柱型等特色噴水設施，配有洗手洗腳區、休憩區等完善設施，讓遊客可同時享受戲水與遊戲場的雙重樂趣。

整體工程經費約為1400萬元，親水設施面積為6000平方公尺，完工後打造繼三重「海世界水樂園」、汐止「星際遊戲場水星戲水區」、新店「陽光遊戲場蝶型水道區」後，新北河濱第4座水樂園。