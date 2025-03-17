「邱議瑩嘆比我凶！」 蔣萬安曝邀魏汶萱入團隊是借重這專業

北市長蔣萬安小內閣人事大異動，先前在立法院曾與民進黨立委邱議瑩互嗆的三立電視台前記者魏汶萱，也將加入蔣萬安副發言人團隊。蔣萬安今天被問及，延攬魏汶萱是否打造戰鬥小內閣？蔣萬安今說，是希望借重魏媒體專業及新聞處理熟悉，強化北市府團隊。

去年底立法院排審「選罷法」、「憲訴法」及「財劃法」等修正草案，朝野爆發激烈衝突，場外大批民團聚集抗議，立委徐巧芯助理、謝龍介姪子謝克洋遭員警盤查阻攔，當時魏汶萱幫忙解圍，過程中，魏汶萱還與立委邱議瑩爆發口角衝突，當時邱議瑩還稱「記者比立委凶」。

蔣萬安今天上午出席中正區里長座談，蔣萬安被問及延攬魏汶萱加入團隊，是否覺得她很有戰鬥力？蔣說，魏汶萱在媒體事務方面，非常有專業及經驗，這次延攬她進入市府團隊，也是借重她在媒體事務的專業，及新聞處理的熟悉，可以協助北市府團隊，可以在各項政策的溝通及對話上，可以強化。

媒體追問，之前看過看過她與邱議瑩互嗆的新聞？蔣萬安說，他想最主要，過去他在立法院與魏汶萱也有接觸，她對於各項議題的掌握，確實有相關經驗，我相信她的加入，能為市府團隊不管在各項政策推出，加強與市民的溝通宣傳。