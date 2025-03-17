汙水處理建設要超前部署 工程頻流標挑戰大

新北市近年來積極推動汙水下水道接管、抽水站增建及排水設施工程，提升水資源處理能力，工程流標卻成了常態，以市長侯友宜今天上午將視察的林口水資源回收中心二期擴建工程為例，歷經7次流標後才決標，一度遭審計部指進度落後。

新北市水利局副局長林炎昌直言，汙水下水道工程如三鶯二期10標、12標都是經歷8次流標後才決標，土城抽水站增建及塔寮坑溪南側低地排水設施也經歷8次流標，在第9次招標後決標，經過這些波折，之後的汙水工程標案預算單價都調高很多，發包才逐漸順利。

其中，林口水資源回收中心二期擴建工程流標7次後才決標，還遭審計部指進度落後，也引來民代關注。林炎昌說明，在招標階段受疫情及烏俄戰爭影響，導致人工、營建物料價格大幅波動，工程流標7次。最終調整預算後，2022年7月15日順利決標，同年8月2日開工，今年1月17日完工。

林炎昌指出，林口水資中心二期擴建工程除了設計發包時期挑戰大，施工過程面臨腹地狹小、需維持一期設施正常運轉、管線遷移及深開挖等考驗，施工過程利用BIM建築資訊模組，並透過改變工法、夜間及離峰時間施工，克服技術難題。

汙水處理是城市基礎設施一環，隨著城市發展及人口擴張，必須超前部署。林炎昌說，當處理水量達設計量的80%時，即需進行擴建，目前淡水水資源回收中心擴建計畫已送中央審核，新店、塭仔圳、蘆北、樹林及板中等水資源回收中心亦在規畫中，以因應都市發展及人口成長需求。

除了林口水資源回收中心外，新北市多座水資源回收中心正進行擴建或規畫，包括瑞芳水資源回收中心，目前處於基本設計階段，計畫處理量為4500CMD，預計2026年發包。淡水水資源回收中心擴建，規畫階段已完成，已提送中央審核，處理量將由56000CMD擴建至70000CMD。

新店、塭仔圳、蘆北、樹林、板中等5座分散式水資源回收中心，已列入未來規畫，將分期推動興建。

在經費分擔方面，林炎昌表示，新北市下水道建設由中央補助88%、地方自籌12%。

拚汙水下水道接管率也是後侯友宜時代的重要成績單，侯友宜施政6年來任內已完成約31萬戶的接管，平均每年接管約5萬戶，目標是在2026年卸任時，全新北達成130萬戶接管。