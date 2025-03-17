蔣萬安市府2.0 發言團隊全8年級生

北市長蔣萬安小內閣人事大異動，一口氣調整6位局處首長，發言團隊也延攬新血。曾與民進黨立委邱議瑩互嗆的三立電視台前記者魏汶萱加入副發言人團隊，青年局專員蔡畹鎣回鍋任副發言人，加上現任葉向媛，3位副發言人全是8年級生。

原勞動局副局長游竹萍升任體育局長。圖／北市府提供

6局處首長異動包括勞動、觀光傳播、體育、青年局，及研考會、客委會。轉任體育局長的游竹萍，為史上首位女性北市體育局長，33歲媒體人余祥接任觀傳局長，原局長王秋冬轉任勞動局長，原青年局長殷瑋掌研考會，青年局長改由原客委會主委周羿希接任，客委會主委則由日新國小校長吳文德出任。副發言人李政軒則升任發言人。

北市府新任觀光傳播局長由余祥接任。圖／北市府提供

此次為蔣萬安上任以來最大幅度人事調整，北市府表示，將展現蔣市府團隊注入創新思維、加強政策推動效率的魄力及決心，也向外界釋出重要訊號「將上緊發條、積極迎接各項挑戰，進入北市府2.0時代」。

市府表示，過去蔣萬安施政及用人風格，被認為「務實穩健」，這次改組主軸為「對年輕、創新、女性等元素的重視」，任用具衝鋒能力及創意的人才，盼更有效率地回應市民需求。

新任局長中，33歲觀傳局長余祥為北市府最年輕局處首長之一，市府表示，是要展現市府對專業媒體人才及年輕世代的重視。至於發言團隊平均年齡29歲，全數由8年級生擔任。

國民黨議員詹為元認為，這次用人有三大特色，「大膽晉用新人及年輕化」、「女性閣員比例大幅提升」、「政策論述發言人團成立」；議員柳采葳也說，凸顯蔣萬安用人在穩健中求創新，勇於任用年輕專業女性，也體現對性別平權的態度。

「任用年輕人是好事，但更應注重專業背景與經驗。」民進黨議員簡舒培直言，不反對任用年輕局處首長，但看不出哪些背景能勝任這項工作。她也說，2025世壯運5月就要登場，舉辦在即「換將是兵家大忌」，屆時出現問題，蔣恐要負起全責。

民眾黨議員林珍羽認為，魏汶萱有過新聞議題，蔣萬安延攬入團隊，應也是蔣也想有所突破，她肯定蔣有做到提高女性局處首長人數比例承諾。