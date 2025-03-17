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靈鷲山普仁獎／視障小太陽 跳舞彈奏都難不倒

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北報導
台南市安順國中學生卓奕勳（左二）眼睛看不見，仍樂觀面對人生，成為今年全國普仁獎得主。圖／靈鷲山佛教教團提供
台南市安順國中學生卓奕勳（左二）眼睛看不見，仍樂觀面對人生，成為今年全國普仁獎得主。圖／靈鷲山佛教教團提供

靈鷲山慈善基金會昨表揚75名全國普仁獎得主，副總統蕭美琴昨出席頒獎典禮，蕭說，教育能翻轉人生，也是幫助下一個世代面對未來人生的工具。昨在會場得知很多小太陽願望是成為有錢人，蕭提醒，再怎麼有錢、有權力，少了品德的指南針，只會傷害自己和別人。

每個得獎者各有不同的動人故事，台南市安順國中學生卓奕勳因癌症移轉導致全盲，十多年前父親中風無法工作，打零工的母親常陪伴他參加活動，卓奕勳樂觀地過每一天，學校露營晚會舞蹈有轉圈動作，他未卻步，也曾上台彈奏樂曲，展現學習音樂成果。

花蓮的國中生羅恩妤不因家境困苦限制學習，深愛太魯閣族文化的她，昨穿傳統服裝領獎。顯現她對這片土地與文化的熱愛，未來想成為藥劑師，幫助需要的人。

靈鷲山慈善基金會2003年設立以獎勵品德為宗旨的普仁獎，稱得獎者為「小太陽」。22年來累計2萬3504名學生申請，選出1萬3134名國中小學生接受表揚。

「每個人都是一道光」，普仁獎創辦人、靈鷲山開山住持心道法師說，地球災難頻仍，為了生態永續，必須從人心改變做起，就像小太陽一樣，用良善品德、真誠心念，對待周遭人事物。

人生 太魯閣族 小學生

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