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北市職場霸凌申訴 5年增3倍

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

雲云科技日前發生命案，北市勞動局勞檢認定公司沒設置職場暴力預防措施，已要求限改。市府也統計，職場霸凌申訴從2020至去年暴增3倍，以言語暴力為大宗，議員建議應建立平台，透過意見回饋及數據，協助勞資改善。

勞動局表示，會針對不同案件型態來辦理教育訓練，並專案稽查風險較高產業。

市府統計，2020至2024年，1999受理職場霸凌相關陳情案從373件暴增至1486件，暴增近3倍，去年勞動局就勞工身心保護所做勞動檢查共798次，其中679次與職場霸凌有關。

勞動局表示，每年受理職場霸凌申訴，去年言語暴力占比逾5成，其次為工作分配或職務調動占約2成，行業別前三名為批發零售業、住宿餐飲業、金融保險業。

議員曾獻瑩指出，勞動局設有申訴機制，但勞工往往已到問題嚴重才尋求幫助，勞動局接獲檢舉介入檢查，受限現有法律，檢查範圍多為企業法律遵循狀況、文件是否齊備，多數案件最後只要求雇主限期改善，監管流於形式，難改善職場環境。

曾獻瑩說，光去年勞資調解高達4476件，勞資對簿公堂、各說各話，對職場環境改善恐亡羊補牢。建議應要求資方建立員工不記名評量平台，協助雇主掌握員工回饋，或提供申訴案件分析報告，找出職場霸凌的高風險行業、族群、特性。

勞動局表示，受理案件上升，凸顯勞工對職場友善愈來愈重視，案件數成長不能代表是職場霸凌情況增多。

勞資 職場霸凌 雇主

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