新北變電箱退出人行道 改善872件

新北市工務局近年持續移除人行道阻礙物，遷移變電箱是重中之重，以每年100件處理速度，近年累積改善872件，目標是2026年達1000件。

工務局指出，民眾通常不願變電箱放家門前，礙於道路配置也難讓變電箱都放到中央分隔島，常見作法是把變電箱放置在住戶和住戶中間，或放入設施帶、校園或公園，減少紛爭。

32歲葉男常騎單車通勤，他說，人行道若有變電箱，會讓通道變窄，連騎單車都難通過，更不用說輪椅族，對行動不便者來說不友善，繞到馬路上更危險。27歲楊男說，某一次全家人一起外出吃飯，因為人行道太窄，相會的行人沒禮讓，長輩一個沒注意就被變電箱絆倒。

許多民眾肯定新北近年在人行道空間優化有進步，33歲錢姓男子說，十多年前台灣變電箱亂設問題嚴重，近年改善有感，希望市府能繼續推進。

身心障礙者人權監督聯盟理事長張學恒指出，許多地點的變電箱設置後未達1.5公尺法定通行寬度，影響身障者及行人通行，希望變電箱設置能合規，避免成為無障礙環境的阻礙。

台電表示，遷移地點會與市府、里長協調，建議市府在新闢道路、公園或重劃區等預先規畫公共設施帶，提供變電箱及其他基礎設施設置空間。台電也說，變電箱體積已縮小，會持續優化，兼顧設施安全與行人友善。

對變電箱設置及遷移問題，市議員陳永福說，多數市民不願意變電箱設在自家門前，怕影響視覺及日常出入。市議員黃心華表示，受限於電力輸配技術，變電箱現階段仍需設置於地面，數量難以大幅減少，變電箱退出人行道，勢必面臨溝通協調。建議短期可先推動無爭議區域當示範，中期可協調學校、公園等公有設施提供移置空間，長遠來看，應在都市更新階段就預留基礎設施空間，才能逐步改善市容。