新北推淨寬改善計畫 民眾盼變電箱離開人行道

新北市政府工務局近年來推動「人行道淨寬改善計畫」，優先處理變電箱等障礙物，許多民眾認為變電箱不應占用人行道，影響通行空間，甚至成為垃圾堆積處，盼能調整位置，讓行人更安全、環境更整潔。

變電箱長期以來被認為是影響人行道通行的主要障礙之一，許多民眾認為不應該占據本就狹窄的人行空間。28歲陳先生表示，就跟機車停車格一樣，變電箱不該占用人行道空間，應該設在人行道外側的馬路邊。25歲何小姐則認為變電箱外觀不佳，經常看到有垃圾堆積，或變成貼廣告貼紙和塗鴉之處，建議可以參考「歪腰郵筒」的概念，讓變電箱變得更有特色。

不只是美觀問題，變電箱對行人的影響也讓許多人抱怨不已。32歲葉先生常騎單車通勤，他指出，人行道若有變電箱，會讓通道變得很窄，連騎單車都很難通過，更不用說輪椅族。這樣的設置對行動不便者來說相當不友善，繞到馬路上行駛會更危險。

27歲楊先生則分享某一次家庭出遊的意外，他說，有一次陪阿嬤外出吃飯，因為人行道太窄，旁邊的行人又沒有禮讓，長輩一個沒注意就被變電箱絆倒了。

也有民眾認為新北近年來在人行道空間優化方面有顯著進步。33歲錢先生表示，十幾年前台灣變電箱亂設問題很嚴重，走在路上常要繞出到馬路才比較順暢，近年改善很多，希望政府能繼續努力。43歲張女士則反映，常看到有人把單車靠在變電箱上，讓本來就變小的空間更擁擠，希望政府多加宣導，避免影響行人。

針對變電箱遷移的挑戰，台電公司表示，最大困難包括公共設施帶不足、缺乏適當遷移地點、民眾異議及管線施工等問題。許多居民不願意變電箱設置在自家門前，道路配置的限制也讓每個變電箱都搬到中央分隔島變得不切實際。台電主要作法是將變電箱安置在住戶與住戶之間，或是放入設施帶、島頭、校園、公園等空間，以減少爭議。

台電強調，會與市府及區、里長協調，尋找適合的變電箱遷移地點，並建議市府在新闢道路、公園或重劃區等區域預先規畫公共設施帶，提供變電箱及其他基礎設施的設置空間。目前，台電已依據市府提出的遷移案件進行現場勘查，在確保有合適的遷移地點後，積極配合辦理改善。