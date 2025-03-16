新北推人行道淨寬改善 變電箱該搬去哪是挑戰

新北市政府近年持續推動「人行道淨寬改善計畫」，移除影響行人通行的阻礙物，其中變電箱遷移是一大挑戰。民眾大多不願意變電箱設置在自家門前，身障團體則關切人行道預留空間是否足夠。

新北市工務局表示，自2011年起推動「人行道淨寬改善計畫」，針對人行道寬度不足90公分的區域進行整頓，截至今年2月底已遷移2萬1437個人行道障礙物。針對變電箱遷移問題，市府與台電合作，逐步遷移阻礙行人通行的變電箱，目標是在2026年前達到1000件，確保人行道通行順暢。

不過，變電箱的遷移位置一直是個棘手問題，多數民眾不希望變電箱設置在自家門前，認為影響觀瞻且出入不便。由於道路配置因素，並非所有變電箱都能設置在中央分隔島，市府與台電在遷移過程中，會優先考量將變電箱放置於住戶與住戶之間、設施帶、島頭、校園或公園，盡量減少與居民的爭議。

對於變電箱的設置方式，身心障礙者人權監督聯盟理事長張學恒指出，變電箱的設立本身符合國家法規，關鍵在於是否保留足夠的人行道空間。目前仍有許多地點的變電箱設置未達1.5米的法定通行寬度，影響身障者及行人通行，希望未來變電箱設置時能確保合規，避免造成無障礙環境的阻礙。

對於變電箱設置及遷移問題，新北市議員陳永福表示，多數市民不願意變電箱設在自家門前，因為不僅影響視覺美觀，也影響日常出入。部分路段無法將變電箱放置於分隔島，市府應加強與居民溝通，爭取更多理解與支持，若條件允許，仍應優先考量將變電箱設置在分隔島，減少對住戶的影響。

新北市議員黃心華表示，受限於變電箱的容量與電力輸配技術，現階段仍需設置於地面，且數量與戶數比例難以大幅減少，因此無論是電桿地下化或變電箱退出人行道，都勢必面臨溝通協調。他建議，短期內可先推動無爭議區域作為示範，中期則可協調學校、公園等公有設施提供移置空間，長遠來看，應在都市更新階段就預留基礎設施空間，逐步改善市容。