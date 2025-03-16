蔣萬安內閣改組！藍讚名單漂亮 綠質疑能力「不該年輕就提拔」

台北市長蔣萬安小內閣人事大異動，今天宣布「北市府2.0時代來臨」，除六局處首長異動、發言人體系也大幅度調整。藍議員讚名單漂亮，「這才是真正蔣萬安」選才不分男女注重能力、大膽晉用年輕人。綠議員質疑，新團隊許多局處首長背景及能力無法看出為何能勝任，呼籲蔣用人仍需看專業，不應年輕就提拔。

國民黨議員詹為元指出，蔣市府團隊此次用人有三大特色包含「膽晉用新人以及年輕化」、「女性閣員比例大幅提升」、「政策論述發言人團成立」，這次有許多新人加入內閣團隊，包含新任觀傳局長余祥過去媒體有豐富的經驗非常年輕且有經驗女性閣員，且這次有更多局處首長由女性擔任，凸顯只要有能力就有機會擔任局處首長，打造真正性別平等環境。

詹為元說，而新任發言團隊更可看出，在這片面化資訊的時代，蔣更重視政策正確性與否的論述力，要把正確的資訊傳遞給市民，此次發言人團，整體雖年輕化，但在市府與媒體圈皆有豐富的服務經驗，年輕人不畏強權，更有力去為市府的政策論述以及辯護，更是一大亮點。

「任用年輕人是好事但更應注重專業背景與經驗」民進黨議員簡舒培直言，她並不反對任用年輕局處首長，但包含研考會、觀傳局、體育局新任或轉任局長，完全看不出哪些背景能勝任這項工作，她舉例，殷瑋從市政顧問、發言人、青年局長到研考會主委，就是要加強管理各局處，但是否熟稔各局處業務能勝任這職位，質疑「還是只為了幫蔣萬安控制？」

簡舒培也說，2025年世壯運5月就要登場，體育局陣前換將恐怕是因王泓翔過去在大巨蛋處理問題上，包含漏水、分潤等議題與市府不同調，甚至內部出現了嚴重問題讓蔣市府不得不處理，但世壯運舉辦在即「換將是兵家大忌」，屆時世壯運出現問題，蔣恐要負起全責。