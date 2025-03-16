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北市職場霸凌申訴5年增4倍 議員：建置不記名評量平台

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市府受理案件從2018年至去年暴增4倍，又以言語暴力為大宗，議員建議，市府應建立可思考建立平台，透過意見回饋及數據協助勞資問題改善。示意圖。（圖／123RF）
北市府受理案件從2018年至去年暴增4倍，又以言語暴力為大宗，議員建議，市府應建立可思考建立平台，透過意見回饋及數據協助勞資問題改善。示意圖。（圖／123RF）

台北市雲云科技公司日前發生命案，北市勞動局認為是職場霸凌事件引發。北市府統計職場霸凌申訴案從2018年至去年暴增4倍，又以言語暴力為大宗，議員建議，市府應建立平台，透過意見回饋及數據，協助勞資雙方改善。

勞動局表示，以不同案件型態辦理多場教育訓練，並專案稽查風險較高產業。

北市府統計，從2020年到2024年1999受理職場霸凌相關陳情案從373件暴增至1486件，暴增近四倍，而去年勞動局就勞工身心保護所做的勞動檢查共有798次，其中679次與職場霸凌有關，顯示民眾關注度逐年提升。

勞動局表示，每年受理職場霸凌申訴案，去年以言語暴力為大宗占比超過5成，其次為工作分配或職務調動占比約2成，行業別批發及零售業、住宿及餐飲業、金融及保險業列前三名。

市議員曾獻瑩指出，雖勞動局設有申訴機制，但勞工往往已到問題相當嚴重才會尋求幫助，勞動局接獲檢舉後介入檢查，受限於現有法律，檢查範圍多為企業法律遵循狀況與相關文件是否齊備，多數案件最後只是要求雇主「限期改善」，企業往往補交書面資料了事，監管流於形式，難以改善職場環境。

曾獻瑩表示，光是去年勞資調解案高達4476件，但勞資對簿公堂、各說各話，對職場環境改善恐是亡羊補牢。他建議應要求資方建立員工不記名評量平台，協助雇主掌握員工回饋，或提供申訴案件分析報告，找出高職場霸凌的高風險行業、族群、特性等，提醒雇主及員工，讓勞資問題能及早發現，避免演變成嚴重衝突。

勞動局表示，受理案件數年年大幅增加，凸顯勞工對職場友善度越來越重視，包含職場有遭遇不受歡迎行為或言語及職場同事間摩擦，都可能被申訴，案件數不能代表皆為職場霸凌而達到不法程度。

勞資 北市府 職場霸凌

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