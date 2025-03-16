嗆綠美女記者加入副發言人…議員：蔣萬安啟動戰鬥團隊

市長蔣萬安小內閣大異動，先前與民進黨立委邱議瑩互嗆的三立前記者魏汶萱將加入副發言人團隊。曾任柯市府副發的民眾黨議員林珍羽說，看得出蔣萬安戰鬥團隊啟動；藍議員柳采葳也說，有聲音認為這是發言風格更為鷹派，但只要對的事本該展現捍衛市府正確立場。

蔣市府今宣布「北市2.0時代來臨」，除6個局處首長異動，包括原勞動局副局長游竹萍升任體育局長，原體育局長王泓翔轉任參事；客委會主委周羿希轉任青年局長；原客委會主委由原日新國小校長吳文德接任；青年局長、發言人殷瑋轉接研考會主委；原勞動局長高寶華因健康因素請辭，觀傳局長王秋冬轉接任勞動局長；新任觀光傳播局長則由媒體人余祥接任。

另外，副發言人李政軒升任發言人，先前在立法院與民進黨立委邱議瑩互嗆的前三立記者魏汶萱，也加入蔣萬安副發言人團隊。

民眾黨議員林珍羽說，她首先肯定蔣萬安上任兩年多，有做到答應將女性局處首長人數比例提高。其中體育局長由勞動局副局長游竹萍升任，林認為，體育局是蔣萬安施政的重中之重，包括大巨蛋、過去對遠雄裁罰等，前局長王泓翔作為相對被動，這樣的替換不意外。至於接下來體育局任務，最重要的世壯運、棒球博物館等，游竹萍協調鼎鼐的能力很好，應是要借助游協調能力，幫蔣市府加分。

「勇敢直言不是壞事」，林珍羽說，魏汶萱加入副發言人團隊，她認為副發言人是很好歷練，不過因魏過往有過新聞議題，蔣萬安延攬入團隊，應該也是蔣萬安自己也想要有所突破。

國民黨議員柳采葳也表示，這次蔣市府的2.0團隊，看到許多年輕專業的女性，這是必須給予肯定，也看到過去許多是媒體圈優秀的同業加入，能凸顯出市長用人是在穩健中求創新，勇於任用年輕專業的女性也體現出對於性別平權的態度。

柳說，發言體系的調動， 讓年輕人才擔重任，只要市府是做對的事情，走在正確的道路上，展現出捍衛市府正確立場及及守護市民的決心本來就是應該做的事。