新北拆私設斜坡道 身障團體盼兼顧無障礙需求

新北市工務局近年持續拆除私設在人行道與道路銜接處的違規斜坡道，避免影響行人安全及排水功能，去年陸續強制清除75件。部分身障團體認為，斜坡道有助於無障礙環境，應在執法時兼顧弱勢族群需求。

新北市工務局表示，依「新北市騎樓及無遮簷人行道設置標準」第3條規定，人行道應與鄰接建築基地順平，且建築物留設出入口時，應自行在基地內順接路面，不能影響公共道路的線形與安全。

因此，私設違規斜坡道若影響通行或遭檢舉，市府將先通知限期改善或依法申設，若逾期未改善，則依作業能量安排清除，以維護行人與車輛安全。

對於市府拆除私設斜坡道的做法，身心障礙者人權監督聯盟理事長張學恒表示，人行道的坡度與斜度雖有規範，但部分地區因地勢問題，確實存在影響無障礙環境情況。例如，一些停車場出入口因地基較高，影響人行道橫向斜度，導致坡度超過標準。此外，有些建築為防止淹水，提高地基與騎樓高度，也進一步影響人行道坡度，增加行動不便者的通行困難。

張學恒呼籲，市府在執行違規斜坡道拆除時，應更細緻地考量實際需求，在依法執行的同時，兼顧無障礙環境，確保所有行人，尤其是身障者的通行安全。

對於斜坡道的去留爭議，市府強調，若有需求，橫越人行道的斜坡道可依法申請設置，但須符合相關規範。如何在市容管理與無障礙環境間取得平衡，仍是市府與民間團體要共同探討的課題。