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新北滬尾休閒農區推一日遊 看紫藤花瀑布、以花作畫

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
滬尾休閒農業區發展協會理事長邀請民眾朋友一同感受紫藤花魅力。圖／新北農業局提供
滬尾休閒農業區發展協會理事長邀請民眾朋友一同感受紫藤花魅力。圖／新北農業局提供

每年3月下旬至4月上旬是紫藤花盛開時期，新北市滬尾休閒農業區3月29日及4月3日推出2梯次的「植享生活-漫遊滬尾」紫藤花季食農教育遊程，上午賞紫藤花瀑布，下午紫藤畫藝體驗，使用農業廢棄素材，將春天的美好留存於畫布上，歡迎民眾朋友一同走進滬尾春日美景，感受紫藤花的魅力。

滬尾休閒農業區發展協會結合3家區內業者共同推出1日遊程，上午由專人沿途導覽，認識滬尾在地風景與人文故事，緊接著至「淡水紫藤花園」賞花，沉浸在紫藤花的浪漫氛圍，感受春日氣息，中午則享用「阿三哥農莊」精心準備的「紫藤花季午間便當」，體驗食材與季節的完美融合，下午在「山之山食驗室」體驗紫藤畫藝，使用農業廢棄素材（如竹炭、茶渣、花卉顏料等），描繪紫藤花，將春天的美好留存於畫布上。

滬尾休閒農業區發展協會理事長賴文鏗說，協會結合區內的業者們，配合不同季節推出四季遊程，今年是紫藤花園成立20周年，特別準備優惠活動回饋消費者支持，只要購買園區自己種植、蒸餾的澳洲茶樹精油，即可免費入園參觀，打卡贈「電影限定明信片」。紫藤花期約10至14天，花期短，每年一度的賞花機會別錯過。

在「山之山食驗室」體驗紫藤畫藝。圖／新北農業局提供
在「山之山食驗室」體驗紫藤畫藝。圖／新北農業局提供

紫藤花 賞花

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