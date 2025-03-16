新北祈福列車第二波發車 主打浪漫與求子專屬路線

新北祈福路線集章活動自2月28日開跑，第一波路線「富貴發達路」和「追分成功路」掀起話題，第二波路線「情字這條路」與「增產報國路」在3月14日白色情人節上路，精選7處宗教場所，邀請民眾一起搭上「新北祈福列車」收集專屬好運。

新北市民政局說明，「情字這條路」專為單身族群、情侶及夫妻設計，月老指引幸福良緣。推薦景點包括北海岸的「萬里情月老廟」、「石門金剛宮」，可參拜月老、領取姻緣袋，並順遊金山老街、富基漁港等地。在新北市區則有「普庵宮」、「太平宮」、「後港慈惠堂」、「板橋慈惠宮」、「力行福德宮」等，參拜後可搭配碧潭漫步或樂華夜市美食，讓求緣更添樂趣。

而「增產報國路」則提供求子信眾靈驗選擇，包括「三芝玉仙宮」、「緣道觀音廟」、「九天玄女宮」，以及「湧蓮寺」、「板橋接雲寺」、「海明寺」、「竹林山觀音寺」等。參拜後可順遊老梅綠石槽、石門洞、淡水老街、淺水灣、八里十三行博物館等地，讓祈福之旅兼具人文與美景。