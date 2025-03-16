聽新聞
0:00 / 0:00
新北祈福列車第二波發車 主打浪漫與求子專屬路線
新北祈福路線集章活動自2月28日開跑，第一波路線「富貴發達路」和「追分成功路」掀起話題，第二波路線「情字這條路」與「增產報國路」在3月14日白色情人節上路，精選7處宗教場所，邀請民眾一起搭上「新北祈福列車」收集專屬好運。
新北市民政局說明，「情字這條路」專為單身族群、情侶及夫妻設計，月老指引幸福良緣。推薦景點包括北海岸的「萬里情月老廟」、「石門金剛宮」，可參拜月老、領取姻緣袋，並順遊金山老街、富基漁港等地。在新北市區則有「普庵宮」、「太平宮」、「後港慈惠堂」、「板橋慈惠宮」、「力行福德宮」等，參拜後可搭配碧潭漫步或樂華夜市美食，讓求緣更添樂趣。
而「增產報國路」則提供求子信眾靈驗選擇，包括「三芝玉仙宮」、「緣道觀音廟」、「九天玄女宮」，以及「湧蓮寺」、「板橋接雲寺」、「海明寺」、「竹林山觀音寺」等。參拜後可順遊老梅綠石槽、石門洞、淡水老街、淺水灣、八里十三行博物館等地，讓祈福之旅兼具人文與美景。
民政局補充，新北祈福列車活動將持續至6月30日，民眾可透過打卡集章兌換限量「祈福列車」文創商品。民眾可至民政局臉書「新北民政保平安」完成指定任務，還有機會獲得限量紅線及金鏟子。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言